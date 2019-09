66 ország kormánya jelezte, hogy 2050-ig elérnék a nettó zéró emissziót

Az ENSZ hivatalos bejelentése szerint összesen hatvanhat ország kormánya fogadta meg hétfőn, hogy 2050-ig elérik a karbonsemlegességet, ami sokak szerint elengedhetetlen ahhoz, hogy hosszú távon elkerüljük a katasztrofális mértékű klímaváltozást – írja az AFP.

#BREAKING Sixty-six countries vow carbon neutrality by 2050: UN pic.twitter.com/AClwJJ4r4d — AFP news agency (@AFP) 2019. szeptember 23.

António Guterres ENSZ-főtitkár elmondta, a 2050-es csoportban a 66 kormányon túl

10 régió,

102 város,

93 cég,

és 12 befektető

vállalta be, hogy a következő 31 évben nullára csökkenti a szén-dioxid-kibocsátását. Guterres azt is hozzátette, hogy a klímaveszély egy olyan verseny, amiben jelenleg vesztésre állunk, de egyben olyan is, amiben még nyerhetünk.

A vállalás egyébként egyike volt annak a három dolognak, amit a főtitkár a hétfői New York-i klímacsúcs előtt szeretett volna, hogy megfogadjanak. Guterres emellett szeretné elérni a párizsi klímaegyezmény által meghatározott nemzeti kibocsátáscsökkentés betartásának határozott megerősítését, és annak is örülne, ha értelmes ígéretet tudnának tenni a Zöld Klíma Alapnak.

Ez utóbbinak az a lényege, hogy a gazdag országok rengeteg pénzt biztosítanak, amely segít a fejlődő országokat a fosszilis tüzelőanyagok hátrahagyásában és az éghajlati zavarokkal szembeni ellenállóképességük növelésében.