Az elmúlt öt év lehet minden idők legmelegebb öt éve

Éppen pénteken tartották a világ eddigi legnagyobb klímatüntetését, ami miatt világszerte diákok százezrei hagyták ki pénteken az iskolát, így különösen aktuális az, hogy vasárnap az ENSZ friss jelentést adott ki, melyben arra hívták fel a figyelmet, hogy az adatok alapján az idei évvel lezáruló ötéves időszak minden eddigi ötéves időszaknál melegebb lesz majd – írja a Gizmodo.

A jelentést a Meteorológiai Világszervezet adatai alapján állították össze, melyekből többek közt azt lehet kiolvasni, hogy az emberi tevékenység miatt

már 1,1 Celsius-fokot nőtt a hőmérséklet az ipari forradalom előtti időszakhoz képest;

a jégsapkák egyre rohamosabb ütemben olvadnak;

a légkör szén-dioxid-koncentrációja pedig húsz százalékkal nagyobb, mint az előző ötéves időszakban.

Ennyire egyébként nem kell visszamenni az időben, hogy látható növekedést tapasztaljunk: a 2011–2015-ös időszakhoz képest is 0,2 Celsius-fok volt a különbség a most is tartó ciklusban. Az igazán aggasztó ugyanakkor nem ez a jelentésben, hanem hogy ez alapján az emberiség egyelőre még a közelében sincs annak az elméleti csúcspontnak, aminek elérése után már csökkenni fog a szén-dioxid-kibocsátásunk.

Ha semmilyen drasztikus változás nem áll be, és az országok továbbra is csak a párizsi klímaegyezményben foglaltaknak tesznek eleget, akkor a csúcspontot csak 2030 után érjük majd el, 2100-ra pedig akár 3,4 fokig is felszökhet a melegedés mértéke. Ahhoz, hogy ezt 2 fok alatt tartsuk – ami egyébként még mindig túl magas –, az egész világnak meg kellene tripláznia a kibocsátás csökkentésére tett vállalásait.

Az idei nyáron egyébként sorra dőltek a melegrekordok, a februárban közzétett elemzések alapján pedig ugyan az elmúlt két évben nem dőlt meg az éves rekord, ezzel együtt is az eddigi legmelegebb négyéves periódust tudhatjuk magunk mögött, az adatok alapján pedig az idei évtől kezdve megint elkezdenek majd dőlni az éves rekordok is.

(Borítókép: Tartós szárazság okozta erdőtűz Kaliforniában 2017 nyarán - fotó: David McNew / Getty Images)