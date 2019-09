Vörössé vált az ég Indonéziában

Furcsa légköri jelenséget okozott Indonézia Jambi tartományában az országot sújtó erdőtüzekből származó füst és egyéb, a levegőbe került égéstermék: hétvégére az ország egy részében vörösbe borult az ég.

Fotó: Twitter

A BBC cikkében idézett helyi lakos, Eka Wulandari szerint az eget vörösre festő füst és köd marta az emberek szemét és torkát, és hozzátette, hogy a füst a hasonló erdőtüzeknél megszokottnál is sűrűbb volt a hétvégén. Hasonló jelenségről több más helyi is beszámolt, illetve közölt fotót vagy videót a közösségi médiában.

A BBC cikkéből az is kiderül, hogy a jelenség mögött a Rayleigh-szórás áll, ami azt írja le, amikor a fény a hullámhosszánál sokkal kisebb méretű részecskéken szóródik. Ettől lesz például vöröses a lemenő nap fénye is, jelen esetben pedig a sűrű füst egy részét alkotó, fél mikrométer nagyságú részecskék okolhatóak a vörös háttérért. A képen látható vörös fény kialakulását az is erősíthette, hogy éppen délben készítették a képeket és a videókat.