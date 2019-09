A legnépszerűbb egészségügyi cikkek harmada kamu

A tavaly legtöbbször megosztott, legtöbbet kommentelt és lájkolt, egészségügyi témájú írások jelentős része súlyosan félrevezető információt tartalmazott, és potenciálisan veszélybe sodorta azon naiv olvasók egészségét, akik elhitték őket. A bizonyítékokon alapuló orvoslással foglalkozó Health Feedback által felkért szakértők értékelték azokat a 2018-ban megjelent, egészséggel foglalkozó cikkeket, amelyek a legjobban pörögtek a globális közösségi médiában.

A cikkeket a legkülönfélébb egészséggel kapcsolatos kifejezésekre (például oltás, betegség, gyógymód) való kereséssel találták meg. Az elemzésből kizárták azokat a cikkeket, amelyek egészségpolitikával foglalkoztak, vagy explicite véleménycikkek voltak, és nem tudományos tényekként közölték a bennük foglalt információkat. Az általános eredmények szerint

a tíz legnépszerűbb cikk megosztóinak harmada (2,1 millió ember) megbízhatatlan cikket terjesztett,

míg csak negyedük (1,7 millióan) osztottak meg megbízható információt. A legnépszerűbb száz cikk között jobb a megbízható cikkek aránya (45 százalék), de a megtévesztőké is nagyobb valamivel (35 százalék) - a semlegeseké viszont jóval kisebb.

A top 100-ban a legnépszerűbb téma természetesen a különféle betegségek gyógyítása, a második a táplálkozás, míg a harmadik, 17 cikkel az oltások. Utóbbiak közül 12 kapott megbízható minősítést, és a többségük olyan, oltásokkal egyébként prímán megelőzhető fertőzések okozta járványok kirobbanásáról szólt, amelyek nem léteznének, ha az oltásellenesség nem terjedne gyorsabban, mint a járvány.

A öt kamu vakcinatémájú cikk mindegyike az oltásellenesek narratíváját támogatta.

Talán nem lep meg senkit, hogy az év legnépszerűbb cikke is megbízhatatlannak minősült. Arról szólt, hogy egy vizsgálat szerint a marihuána 100-szor kevésbé toxikus, mint az alkohol, és a dohányzásnál is biztonságosabb. A lektornak nem is azzal volt bajuk, ahogy a cikk bemutatta az egyetlen ezt alátámasztó állatkísérlet eredményeit, hanem azzal, hogy ebből túlságosan messzemenő következtetéseket vont le az emberi egészségre vonatkozóan. A cikk inkább propaganda a marihuánafogyasztás mellett, mintsem kiegyensúlyozott híradás. (Egyébként az nem feltétlenül hamis információ, hogy a kannabisznál vannak potenciálisan veszélyesebb, legális tudatmódosító szerek.)

A legnépszerűbb pozitív megbízhatósági értékelést kapott cikk csak az ötödik lett az összesítésben, és arról szólt, hogy a kütyühasználat már a kétéves gyerekeknél is mentális problémákat okozhat.