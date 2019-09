Újabb algásodás jöhet, ha nem újítjuk meg a Balaton kutatását

Szeptember elején derült ki, hogy egy algarobbanás könnyedén elronthatta volna a balatoni szezon utolsó napjait. Az ezt követő mérések bizonyították, hogy a lehűléssel az alga mennyisége is drasztikusan csökkent, a Nemzeti Víztudományi Program friss közleménye szerint azonban az algainvázió így is figyelmeztetett arra, hogy nem lehet tovább halogatni a Balaton kutatásának megújítását.

A közleményből kiderült, hogy a kutatók továbbra sem tudják, hogy mi okozhatta az óriási mértékű algásodást, a tanulságokat azonban így is levonták az esetből. Az elmúlt évtizedekben a tápanyagterhelés, és a vízszintszabályozás is okoztak problémákat, a vízminőséget illetően azonban az elmúlt szűk húsz évben csak a meglévő kedvező állapotok fenntartása került szóba. Az elmúlt években egyik fronton sem volt komolyabb probléma – bár hosszú távon a jelenlegi vízszintnek például lehetnek káros hatásai –, az algabiomassza mennyisége pedig idén nyáron is az elmúlt évekhez hasonlóan alakult,

augusztus végén viszont hirtelen növekedésnek indult.

A mérések alapján a klorofillkoncentráció nagyjából a '80-as évek állapotának felelt meg, és bár nem érte el azt az értéket, ami már nem teszi ajánlatossá a tóban való fürdést, de a határérték átlépése nem sokon múlt a szezon utolsó napjaiban. A szakértők szerint a vízminőségi mérések területileg és időben sem biztosítanak olyan felbontást, ami alapján megfelelően elemezni lehetne ezt a jelenséget, és azt sem lehet megmondani, hogy elszigetelt eseményről, vagy egy kezdődő trendről volt-e szó.

Emiatt az elkerülés hatásos módja sem ismert, és bár elővigyázatosság alapon lehet tenni lépéseket, egyáltalán nem biztos, hogy ennek belátható időn belül lesz is eredménye. Az eseményt övező bizonytalanság a a közlemény szerint egyértelműen arra hívja fel a figyelmet, hogy a Balaton kutatása napjainkban is szükséges, és számos alapvető kérdéskörben vannak feldolgozatlan vagy hiányos témák. Erre nyújthatna megoldást a három éve a Nemzeti Víztudományi Program keretében létrehozott multidiszciplináris csoport és projekttervet, ami a Balaton széles körű kutatására fókuszálna,