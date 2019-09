Egymásnak tanítják a csókák, hogy melyik ember veszélyes

Ha intelligens madarakról van szó, az embernek elsőre nyilván a papagájok jutnak eszébe, pedig a varjak még náluk is sokkal intelligensebbek, nemcsak a madarak között, hanem a teljes állatvilágban. Egy friss kutatás szerint a csókákat is fel lehet írni a listára, kiderült ugyanis, hogy nemcsak képesek megkülönböztetni az egyes embereket, hanem tájékoztatják is egymást arról, hogy veszélyesek-e, vagy sem – írja a Phys.org.

A University of Exeter kutatói a The Royal Society által publikált tanulmányban kiemelték, hogy az emberek közelségében élő állatok esetében korábban is bebizonyosodott, hogy sokszor képesek megkülönböztetni az embereket egymástól. Az is visszatérő elem, hogy a potenciális veszélyforrásokat közösségi tanulással adják át egymásnak, erre vonatkozóan azonban viszonylag kevés gyakorlati kutatás áll rendelkezésre.

A mostani tanulmányban éppen emiatt azt próbálták meg kideríteni, hogy a csókák használják-e a közösségi tanulást arra, hogy azonosítsák a veszélyes embereket. A kutatás során számukra ismeretlen embereket küldtek a madarak fészkeinek közelébe, majd figyelmeztető, vagy kapcsolatfelvevő (vagyis a veszély hiányát jelző) madárhangok felvételeit játszották le nekik. A madarak hamar megértették a jelzést: mikor legközelebb látták azokat az embereket, akiknél figyelmeztetést hallottak, hamarabb tértek vissza a fészekdobozukhoz, mint társaik.

Az állatok számára az egyik legnagyobb kihívás az emberekkel való együttélés. A kapcsolatnak vannak pozitív oldalai is – például a madáretetők –, de más esetekben az emberek veszélyforrást jelentenek. A kettő közti különbségtétel vélhetően hasznos az állatok számára, ebben az esetben pedig látható, hogy a csókák egymástól is meg tudják tanulni, hogy ki jelenthet számukra veszélyt.

– mondta Victoria Lee, a tanulmány vezető szerzője.

A figyelmeztetés egyébként csak a fészekdobozhoz való visszatérés sebességét befolyásolta a kutatás alapján, arra már nem volt hatással, hogy mennyi időt töltöttek bent, vagy mennyi ideig tartott a dobozba való belépés.