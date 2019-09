A politikusoknak mostantól mindent szabad a Facebookon

A saját blogján jelentette be a Facebook, hogy a jövőben a politikusoknak csak a hirdetések esetében kell majd betartaniuk az oldal tartalmi irányelveit. A cég indoklása szerint nem az ő dolguk közbelépni, amikor a politikusok megszólalnak, de az olyan olyan posztokat így is el fogják távolítani, amik valódi erőszakot szíthatnak – írja a The Verge.

A Facebook az elmúlt egy évben kiemelt figyelmet szentelt annak, hogy valamiféle keretek közé szorítsa a platformon megjelenő politikai tartalmakat. Az egyik legfontosabb lépés az ezeket tartalmazó hirdetések szabályozása volt, nem is véletlenül, hiszen márciusban elég nagy port kavart, amikor előbb törölték, majd visszatették a saját hatalmuk megtöréséről szóló, a demokrata elnökjelölt-jelölt Elizabeth Warren által finanszírozott reklámokat.

Ez az intézkedés elsősorban azért volt fontos, mert lehetőséget nyújtott az embereknek arra, hogy tájékozódjanak a politikai tartalmakról. A mostani bejelentés szintén a tények megismerésére, és a hírértékre helyezi a hangsúlyt, és azt is egyértelműen jelzi, hogy a Facebook nem akar szerepet vállalni a politikai vitákban.

A Facebookon 2016 óta létezik mentesség a megfelelő hírértékű tartalmakra. Ez azt jelenti, hogy hiába sérti a szabályainkat egy poszt, vagy egy állítás, nem fogjuk eltávolítani, ha úgy látjuk, hogy nagyobb horderejű a nyilvánosság számára, mint amekkora károkat okozhat.

– mondta Nick Clegg, a cég kommunikációs igazgatója, hozzátéve, hogy a keddi döntés értelmében a politikusok posztjai alapjáraton ebbe a kategóriába fognak tartozni.

Kivételek persze lesznek: a hirdetéseknél továbbra is mindenkinek be kell tartania a Facebook irányelveit, és bár nem akarják önhatalmúlag eldönteni, hogy mi kerülhet ki az oldalra, az olyan posztokat továbbra is eltávolítják majd, amik valódi erőszakhoz vezethetnek. Ez utóbbi eléggé gumiszabálynak tűnik, és Clegg szavai alapján nem is világos, hogy pontosan mennyire fogják szigorúan alkalmazni.

Az intézkedés egyébként a nagy közösségi oldalakat tekintve nem egyedi, a Twitter hasonlóan kezeli a politikusok bejegyzéseit, de ott csak a 100 ezer követőt meghaladó, hitelesített felhasználókra vonatkozik a dolog.