Mi köze Liv Tyler alulöltözött anyukájának az első fúziós erőműhöz?

Beton. Kevés unalmasabb anyag van a betonnál. Legfeljebb a vizes beton. De az ITER építéséhez, a tokamaképület belső falaihoz használt beton mégiscsak tud izgalmas lenni. Mivel nukleáris létesítményről van szó – még ha nagyságrendekkel veszélytelenebb is mint egy hagyományos atomerőmű –, a fúziós erőmű tokamakját körülvevő betonfalaknak szigorú követelményeknek kell megfelelniük. A pajzsként is funkcionáló vasbeton a legmagasabb minőségű összetevőkből készül, megszilárdulva rendkívül erős, kemény, hőtágulása kicsi, miközben rugalmas is valamennyire. Kémiailag közömbös és tiszta (szennyező anyagoktól mentes), sűrűsége pedig hihetetlenül nagy: köbméterenként akár 6-7 tonna is lehet. Minderre elsősorban azért van szükség, hogy az épület mindennél strapabíróbb legyen és a tokamakból származó neutronsugárzást a falak elnyeljék. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)