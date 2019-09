Ez a cikk a Covering Climate Now nemzetközi médiaegyüttműködés részeként készült. Az együttműködés keretében az egész világon több mint 250 újság, köztük az Index is kiemelten foglalkozik a klímaváltozás témájával. Az eredeti cikk, melyet rövidítve közlünk, a The Guardianben jelent meg, szerzője Emily Holden.

A klímaváltozás miatt rengeteg egészségügyi probléma súlyosbodik, a szezonális allergiáktól a tüdő- és szívbetegségekig. A hőhullámok és extrém időjárási jelenségek főleg a gyerekeket, várandós nőket és az időseket veszélyeztetik, de az orvosok, kutatók, és más betegséggel küzdők is érzik a hatást - miközben még hátra lehet a java.

Van olyan kutatás, amely azt feltételezi, hogy az általunk felírt gyógyszerek a változó időjárás miatt árthatnak a betegeknek.

- mondta Aaron Bernstein, egy gyermekkórházban dolgozó orvos, aki egyben a Harvard Egyetem Klíma-, Egészség, és Környezeti Központjának társigazgatója.

Bizonyítható, hogy az extrém időjárási jelenségek hatnak a gyógyszerezésre. Sokszor nem tudjuk a bevett eljárásokat alkalmazni, mert nem férünk hozzá az intravénásan beadandó gyógyszerekhez. Ezen felül az időjárás sokszor áramkimaradást okoz, ami problémássá teszi az ellátást a nagyobb egészségügyi létesítményekben.

A New England Orvosi szaklap több tucat hasonló tanulmánnyal támasztotta alá, hogy a klímaváltozás az orvostudomány minden területét érinti. Renée Salas egyik ilyen jelentés társszerzője, az Harvard orvostudományi karán tanít sürgősségi ellátást. Elmondása szerint

A klímakatasztrófa nem csak a betegeink egészségére hat, hanem arra is, milyen módon látjuk el őket és mennyire tudjuk ellátni a munkánkat. És ez ma történik.

Az Amerikai Orvosi Szövetség lapja nemrég publikált egy tanulmányt, miszerint azok a tüdőrákos betegek, akiknek a kezelését félbeszakította egy hurrikán, kevesebb eséllyel élnek túl.

Nem ér véget az allergiaszezon

A klímaváltozás az allergiákat is csak súlyosbítja. Ahogy nő a hőmérséklet, a növények egyre tovább és egyre több pollent termelnek, ami még intenzívebbé teszi az allergiaszezont. Ráadásul a levegőben megnövekedő szén-dioxidnak köszönhetően nagyobbra nőnek a növények, még több virágport termelnek, amelyek a szén-dioxid miatt még irritálóbbak lesznek, és végül az emberek 20%-ánál allergiát váltanak ki.

Neelu Tummala a Washingtoni George Washington Orvostudományi Kar fül-orr-gégésze rengeteg olyan beteggel találkozik, akik allergia miatt kialakult náthával küzdenek.

Korábban a fák tavasszal, a fűfélék nyáron, a parlagfű pedig csak ősszel termelt polleneket. De ezek az időszakok egyre jobban összefolynak.

- mondta Tummala.

Tummala egyik betege, Kelly Kenney gyerekként még csak kisebb allergiákkal küzdött, ma már viszont egész évben orrmelléküreg-gyulladástól szenved, amelyhez fül- és orrdugulás társul. Elmondása szerint a tünetei az elmúlt négy évben csak súlyosbodtak.

Már a magzati korban kárt okoz

A terhes nők a legsebezhetőbbek a hőhullámokkal és a légszennyezéssel szemben, amelyeken a klímaváltozás csak rontott.

Bruce Bekkar, egy San Diego-i szülész hat évvel ezelőtt hagyta ott praxisát, hogy több időt szentelhessen a klíma aktivizmusnak. Összesen 68 olyan tanulmányt gyűjtött össze, amelyek a légszennyező anyagok - vagyis a szmog valamint a levegőben található részecskék - és a koraszülés, alacsony születési súly és halvaszületés közötti kapcsolatot vizsgálta. Meleg időben több szmog képződik, és néhány kutató szerint ezzel együtt a részecskék is megszaporodnak, bár erről még kevés adat áll rendelkezésre. Bekkar, és egyik kollégája jelentős egyezéseket talált a 68-ból 58 tanulmányban, amelyek az Egyesült Államokban összesen 30 millió szülést vizsgáltak.

Szerinte az orvosoknak el kéne mondaniuk a pácienseiknek, hogy a hőhullámok koraszüléshez vezethetnek, és hogy a szennyezett levegőtől való tartózkodás segíthet abban, hogy a nők megőrizzék a gyerekek egészségét.

Úgy találjuk, hogy emelkedik azoknak a gyermekeknek a száma akik már legyengülten születnek, a hőhullámok és a légszennyezés miatt. Ez teljesen más, mint amikor arra gondolunk, hogy a klímaváltozás hurrikánokat okoz Floridában. Ennél sokkal folyamatosabb és átfogóbb a hatás.

A fejlődő világban a nők étel- és vízhiánytól is szenvedhetnek. Emellett a rovarok által terjesztett betegségek - mint például a szúnyogok által terjesztett zika vírus - ugyancsak veszélyt jelentenek a fejlődő magzatokra.

Kockázat a gyerekek számára

Renée Salas szerint az öt év alatti gyerekek egészségét terheli meg legjobban a klímakatasztrófa.

Samantha Ahdoot, egy virginiai gyerekorvos két olyan gyereket kezel, akik Floridából költöztek Virginiába az követően, hogy egy hurrikán elpusztította az összes róluk szóló orvosi feljegyzést. Az egyikőjüknek műtétre lett volna szüksége a szívbetegsége miatt. A vizsgálati eredmények hiányában viszont teljesen előröl kellett kezdeni a kezelését egy új kardiológussal.

Mindkét gyerek figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral, más néven ADHD-vel küzdött, ennek a kezelését viszont jelentősen megnehezítette a gyógyszeradagok nyilvántartásában keletkezett kár. Ahdoot - aki egyébként egy virginiai orvosokból álló klímaaktivista csoport alapítója - egyre több olyan családdal találkozott az utóbbi időben, akik az időjárás által okozott környezeti katasztrófák miatt költöztek el eredeti lakóhelyükről.

A mentális egészségünk is rámegy

Az Amerikai Pszichológusok Egyesülete (APA) egy 69 oldalas ismertetőt állított össze arról, hogyan kelt bennük szorongást, depressziót, stresszt a klímaváltozás. Szerintük az erről folyó diskurzusban sokszor figyelmen kívül hagyják a klíma mentális egészségre gyakorolt hatását.

Azoknál akik szélsőséges időjárásnak vannak kitéve, vagy akik emiatt költöztek el lakóhelyükről, nagyobb a kockázata a különböző lelki problémák előfordulásának. Emellett a forróság sokszor csak súlyosbítja a mentális betegségben szenvedők állapotát.

A maryland-i egyetem Oknyomozó Újságírói Központjában rájöttek, hogy 2018 nyarán,

amikor a hőérzet meghaladta a 39 fokot, 40 százalékkal megnövekedett azoknak a segélyhívásoknak a száma, amelyek valamilyen mentális probléma miatt indítottak.

Ráadásul bizonyos pszichotrópok befolyásolják a test hőmérséklet-szabályozási képességét, fokozva ezáltal a hőérzékenységet.

A szívet és a tüdőt se kíméli

Ahogy a hőmérséklet, úgy növekszik a levegő szennyezettsége is, ez pedig a tüdőt és a szívet is egyaránt terheli. A klímakatasztrófát okozó fosszilis üzemanyagok egyre több embert juttatnak kórházba. Emelik a szív- és érrendszeri megbetegedések miatti halálesetek számát is, de összeköthetőek az asztmás rohamokkal és más légzési nehézségekkel is.

Az Egyesült Államok nyugati feljegyzett adatok szerint az egyre súlyosbodó erdőtüzek is veszélyes füstöt pöfékelnek a levegőbe. Az egyik amerikai tüdőgyógyászattal foglalkozó egyesület (ALA) szerint

A FÜST A FORRÓSÁGBAN SZMOGGÁ ALAKUL, AMI ÚGY HAT A TÜDŐNKRE, MINT AMIKOR LEÉG A BŐRÜNK A NAPTÓL,

ez pedig kiválthat asztmás rohamot.

Mindenünkre hat

A forró napok könnyen kiszárítják a szervezetet, emellett összefüggnek a vesekő képződéssel és veseelégtelenséggel is. Az extrém időjárási jelenségek emellett megakadályozhatják a vesebetegeket abban, hogy dialízishez juthassanak.

Az ózon réteg elvékonyodásával, és a hőmérséklet emelkedésével a bőrrák kockázata is megnő.

A melegben könnyebben terjednek az olyan emésztőrendszeri megbetegedések mint például a szalmonella.

A szélsőségesen meleg időjárás és a fosszilis üzemanyagokból származó gázok elősegítik az agyvérzés kialakulását.

A szén-dioxid-kibocsátás csökkenti az élelmiszer-növények tápanyag-sűrűségét, csökkenti a növényi fehérje, cink és vas szintjét, ami tápanyaghiányhoz vezet.

(Borítókép: Pneumocystis okozta tüdőgyulladásos beteg mellkas röntgene. Fotó: Bsip / Getty Images Hungary)