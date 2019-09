Lenyűgöző animáción görbíti egy fekete lyuk a teret

Kétségtelenül az idei év legfontosabb csillagászati felfedezése volt, mikor áprilisban először készítettek felvételt egy fekete lyukról, de akármekkora áttörés is volt a kép, azért elég sokat bízott az ember fantáziájára. A NASA most egy látványos vizualizációval segít elképzelni, hogy pontosan miként torzítja el a környezetét egy fekete lyuk, és a mozgását illetően is szolgál támpontokkal.

Az űrügynökség animációján jól látszik az elnyelt anyagból összeállt, vöröses-narancsos akkréciós korong, és az is, hogy a fekete lyuk extrém gravitációja eltorzítja a különböző régióiból érkező fényt, így a fekete lyuk körüli tér eltorzul. A korongot alkotó gáz a fekete lyukhoz legközelebbi ponton majdnem fénysebességgel kering, kijjebb azonban lassabb, így lényegében gyűrűkké áll össze.

Fotó: Jeremy Schnittman / NASA’s Goddard Space Flight Center

Oldalról nézve a korong bal oldalán az izzó gáz olyan gyorsan közelít felénk, hogy Einstein relativitáselméletének megfelelően fényesebbnek látjuk, míg a jobb oldalon éppen ennek ellenkezője tapasztalható. Az animációkat generáló Jeremy Schnittman elmondta, hogy az ehhez hasonló szimulált képek és videók segíthetnek megérteni, hogy mire gondolt Einstein, mikor azt mondta, hogy a gravitáció meggörbíti a tér-időt.

Schnittman hozzátette azt is, egészen eddig ilyesmiket csak a képzeletünk alapján tudtunk készíteni, és nem is hitte, hogy valaha látni fogunk egy igazi fekete lyukat, áprilisban azonban bebizonyosodott, hogy most már ez is lehetségessé vált. A NASA oldalán egyébként a többi animációt is meg lehet nézni, az érdeklődök ide kattintsanak.