A valódi után a virtuális valóságot is meghódítaná a Facebook

A szerda esti Oculus Connect konferencián jelentette be a Facebook, hogy Horizon néven saját, virtuális valóságra épülő online univerzumot fejleszt, amiben a felhasználók alakíthatják majd ki a saját környezetüket – írja a CNET.

Fotó: Mark Zuckerberg / Facebook

Mark Zuckerberg elmondta, hogy a nagy felhasználói kontroll miatt a Horizon az idő elteltével folyamatosan nőni fog, és egyre jobb is lesz majd, ami papíron amúgy tényleg így is van. A virtuális valóságban mindenki létrehozhatja majd a saját avatarját, amikkel aztán portálokon keresztül lehet majd ugrálni a különféle világok között, és a játékoktól kezdve a filmnézésig rengeteg mindent lehet majd csinálni a segítségükkel.

Az előzetes alapján ugyanakkor az egész nagyjából semmiben nem különbözik a hasonló kezdeményezésektől: a legközelebb talán a két éve megjelent, továbbra is elég népszerű VRChat áll az egészhez, de a Second Life, vagy akár a 2015-ben lelőtt PlayStation Home is joggal juthat eszébe az embernek. Ja, és a Horizonban valamiért senkinek nincs lába, így mindenki csak egy lebegő felsőtest.

Az persze biztos, hogy önmagában az, hogy a Facebook áll a kezdeményezés mögött, rengeteg embert vonzhat be, ha pedig bejön a dolog, azzal a szociális interakciók (és a hirdetési platformok) egy egészen új szintje nyílik meg a cég előtt. Zuckerbergéknek egyébként nem ez az első VR-os próbálkozása, a 2017-ben kiadott Facebook Spaces is valami hasonló volt, ezt azonban most az Oculus Rooms-zal együtt október 25-ével leállítják, hogy a Horizonra tudjanak koncentrálni. A Facebook Horizon bétája 2020 elején kezdődik majd, regisztrálni itt lehet rá.