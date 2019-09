Hálózati kártyákkal tenné százszor gyorsabbá az internetkapcsolatot a DARPA

A FastNIC program keretében a jelenlegi technológiánál százszor gyorsabb hálózati kártyákkal forradalmasítaná az internetezést az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának kutatásokért felelős részlege, a DARPA, jelenleg ugyanis ezek hátráltatják leginkább a szuperszámítógépeket – írja a Tech Crunch.

A DARPA becslései szerint egy számítógép vagy egy szerver általában véve durván 10¹⁴ bit per másodperces sebességgel tud dolgozni, ezt pedig a hálózati hardverek – például a switchek, vagy az optikai kábelek – képesek is tartani. A gépet és a külső hálózatot összekötő hálózati kártyák sebessége ugyanakkor messze elmarad ettől, ez pedig jelentősen bekorlátozza a számítási sebességet.

Ez elsősorban azért problémás, mert az összekötő komponens limitálja az adatközpontokat és szuperszámítógépeket alkotó szervereket, a DARPA pedig pont emiatt indított el a FastNIC programot, melynek célja az, hogy

százszor gyorsabbá tegyék a hálózati kártyák átviteli sebességét.

Ez persze nem lesz egyszerű feladat, hardver és szoftver terén is teljesen újra kell gondolni a technológiát, azonban ha sikerrel járnak, azzal az amerikai szuperszámítógépek óriási előnyre tehetnek szert a többi országhoz képest. Az ügynökség kutatóinak az elég ambíciózus 10 terabites kapcsolat elérése a célja, így egyelőre nem is tűztek ki pontos dátumot maguk elé, de az már most biztos, hogy a FastNIC által készített szoftverkönyvtár nyílt forráskódú lesz, így ehhez bárki hozzáférhet majd.