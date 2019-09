Ingázáshoz készített elektromos robogót a Gogoro

A tajvani Gogoro a hazájában októberben piacra dobja a Viva nevű új robogóját, körülbelül 600 ezer forintos áron, ha nem számoljuk hozzá a világbajnok magyar áfát. A világpiacra is eljut a jármű 2020-ban.

A Viva csupán 80 kilogrammot nyom, kisebb is a cég többi robogójánál, és ezt azzal érték el, hogy kivették belőle az akkumulátorok felét. Ezt is ugyanolyan cserélhető aksi hajtja, mint a többi Gogorót, de ebben csak egyet lehet elrejteni az ülés alatt. Még így is futja belőle nagyjából 85 kilométernyi száguldozásra, nyilván terepviszonyoktól függően.

Kis mérete ellenére 21 literes a csomagtartója, és száz különféle kiegészítőt lehet ráaggatni, hogy akár teherhordásra is alkalmas legyen, amennyiben ez kimerül a pizzás dobozok és a piacon vett zöldségek hazaszállításában.

A Gogoro 2015-ben mutatta be az első robogóját, most már a harmadik verizónál tartanak - a Gogoro 3 közel 170 kilométert megtesz aksiról. Alapból mindegyik robogóban két könnyen kivehető akkumulátor van, a Viva viszont csak egyet kapott.

Ez a kivehető akku, valamint a Gogoro fedélzeti szoftere többféle üzleti modellt lehetővé tesz. Tajvanon a cég saját nyilvános töltőhálózatot működtet, amelynek az állomásain a robogósok letehetik a lemerült aksikat, és felkaphatnak egy telit. Ezért persze havidíjat fizetnek.

Berlinben, Madridban, Párizsban és Tübeingenben viszont a a Coup nevű robogókölcsönző cég használta ki az aksik könnyű cserélhetőségét: a felhasználók az utcán leparkolt több ezer robogó közül bérelhetnek ki egyet a mobiljukkal, és perc alapon fizetnek a használatért.

(The Verge)