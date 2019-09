Idén is magyar kutatónőket díjazott az UNESCO

A klinikai pszichológia és vegyészet területén előremutató munkát végző két, kivételes tehetségű hazai kutatónőnek ítélte idén az akadémikusokból álló zsűri a L’Oréal - UNESCO A nőkért és a tudományért nevű díjat, és az azzal járó négymillió forintot. Az idei díjazottak olyan betegségek kezelésében hozhatnak tudományos áttörést, mint az ADHD vagy az Alzheimer-kór – derült ki a díjról szóló sajtóközleményből.

Az egyik idei díjazott a Lendület Fejlődéstani és Transzlációs Idegtudomány kutatócsoport vezetője, Dr. Bunford Nóra volt, aki a figyelemhiányos-hiperaktivitás zavart (ADHD) vizsgálta innovatív oldalról. A kutatónő a vizsgálatok során többek közt azt tapasztalta, hogy az ADHD-s fiataloknak sok esetben problémája van különböző mindennapi funkciókkal, az ebből eredő társas károsodások sok esetben vezethetnek

kirekesztettséghez,

túlzott alkoholfogyasztáshoz,

vagy akár szerhasználathoz,

kockázatos szexuális magatartáshoz is.

Az is kiderült, hogy az érintettek nehezebben szabályozzák az érzelmeiket, a kutatások azonban a gyakorlatba is átemelhető eredményeket hozhatnak, amelyek a megelőzési és terápiás programok fejlesztése révén a fiatalok és családjaik személyes és társadalmi problémáira is megoldást jelenthetnek.

A másik díjazott Dr. Fülöp Lívia lett, aki a Szegedi Tudományegyetem ÁOK Orvosi Vegytani Intézetében működő, Neurodegeneratív Betegségek Kutatócsoport vezetőjeként olyan kutatáson dolgozik, melynek célja az Alzheimer-kórhoz hasonló központi idegrendszeri betegségek gyógyítására alkalmazható terápiák fejlesztése. Az agysejteket számos stresszhatás érheti, amik hatására a sejtek önmegsemmisítő választ adhatnak, a kutatónő pedig azt vizsgálja, hogy hogy lehetne segíteni nekik abban, hogy megbirkózzanak ezekkel a hatásokkal. Ha ezt sikerül elérni, az az Alzheimer-, vagy a Parkinson-kór mellett akár a depresszió gyógyításában is megoldás lehet, a kutatási eredmények pedig a betegségek szinten tartásában, és a gyógyszerfejlesztések terén is mérföldkövet jelenthetnek.

Az elmúlt 17 évben 47 magyar kutatónő részesült az ösztöndíjban, a vállalat eddig több mint 60 millió forintot osztott szét a magyar tudós nők között. A csak nőknek szóló díjra az ország bármely pontjáról pályázhatnak olyan tudós nők, akik tudományos munkájukkal az élet- vagy az anyagtudományok valamely részterületének feltárásán fáradoznak, és magyar felsőoktatási kutatási intézményekben, illetve kutatóintézetekben dolgoznak. A díj kapcsán alakultak már kutatócsoportok, díjazottaknak lettek díjazott tanítványaik és egy valódi női kutatói közösség alakult ki. A program védnöke a Magyar Tudományos Akadémia.