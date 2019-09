A nagy techcégek öntik a pénzt az álhíroldalakba

Arról már az Index is rengetegszer írt, hogy miképp működnek, hogyan tudnak bevételhez jutni az internet legsötétebb bugyraiban tanyázó álhíroldalak, webes propagandakiadványok. Most egy új tanulmány számszerűsítette is a működésüket, és ennek alapján kijelenthető: ijesztő mértékű profithoz képesek jutni ezek az oldalak az online reklámozás sajátosságait kihasználva.

A Globális Dezinformációs Index (Global Disinformation Index, GDI) nonprofit szervezet által közzétett tanulmány húszezer olyan weboldalt világított át, amelyek álhíreket, torzított információkat, híreknek álcázott politikai propagandát közöltek és közölnek rendszeresen. A kutatás azt találta, hogy évente összesen 235 millió dollárt (72,2 milliárd forintot) költenek a nagy techcégek az efféle oldalakon futó reklámokra – írja a Poynter.

"A reklámipari cégek és rajtuk keresztül egyes márkák akaratlanul is támogatják ezeket az álhíroldalakat. Kutatásunk eredményei azt mutatják, hogy ez az egész IT-szektor problémája, ezért az egész IT-szektort felölelő megoldást kell találnunk rá" – mondta Clare Melford, a GDI társalapító-igazgatója.

A kutatók szerint olyan nagy cégek, mint az Amazon, az Office Max vagy a Sprint szinte öntik a pénzt a szenzációhajhász, álhírterjesztő oldalakba, mint az Addicting Info, az RT vagy a Twitchy.

És a legtöbbet a Google hirdetési rendszere tejet nekik.

A GDI szerint a mintában szereplő oldalak 70 százalékán a Google AdSense hirdetéshelyei futnak, és bevételük 37 százaléka ebből származik. Ennek oka, hogy a Google hirdetői programjába a legkönnyebb bekerülni, gyakorlatilag bárki, akinek van valamiféle weboldala, jelentkezhet AdSense-felhasználónak, és ha elfogadta a Google a jelentkezést, már futhatnak is a pénzt csorgató reklámok.

A 2016-os amerikai elnökválasztás után a Google ugyan kijelentette, hogy szigorítanak a szabályokon és korlátozzák a félretájékoztató, csúsztató, információtorzító oldalak hozzáférését az AdSense programhoz, de mostanáig nem hoztak olyan szabályt, ami kifejezetten megtiltaná az ezeken való reklámozást. A GDI szerint hosszú utat kell még a Google-nak megtennie, hogy elérjék a kívánatosnak tartott célt.