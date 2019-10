Alaposan meggyötörték a Samsung összehajtható telefonját

Aki mostanáig nem tudta eldönteni, hogy melyik csúcstechnológiás telefonba fektesse majd összekuporgatott százezreit, annak most segítünk egy elég látványos videóval. A legújabb okostelefonok, tabletek, laptopok kíméletlen mechanikai tesztelésére – és az ezekkel kapcsolatos jótállásokra – szakosodott SquareTrade ugyanis közzétette várva-várt videóját az utóbbi idők egyik leghájpoltabb termékéről, a Samsung Galaxy Fold összecsukható okostelefonról.

A hazánkban még nem kapható*, az Egyesült Államokban 2000 dollárért (614 ezer Ft-ért) forgalmazott telefonról rengeteg jót és rosszat írtak már (főleg az utóbbit), de mindezek ellenére kétségtelenül a Fold a legnagyobb érdeklődéssel övezett mobilkészülék jelenleg a Földön, iPhone 11-ek ide vagy oda.

A SquareTrade alig kétperces videóban foglalta össze hogyan gyötörték a forradalmian új Samsung telefont. A hajtogatást speciális robotgéppel végezték, ami összesen 120 ezerszer nyitotta majd csukta össze a készüléket, meglehetősen fürge tempóban. A telefon egész jól bírta a strapát, bár a zsanérok kezdtek érzékelhetően kopni és kisebb pixelhiba is keletkezett a belső kijelző jobb oldali felén, viszonylag hamar, 18 500 hajtás után. Mindez egész elfogadható mértékű amortizációnak is tekinthető: ha naponta mondjuk százszor – azaz mániákusan sokszor – nyitja-csukja tulajdonosa a telefont, akkor is 1200 napig, azaz több mint három évig tökéletesen használható marad, aztán úgyis megveszi a következő agyonhájpolt telefont. (A Samsung szerint egyébként a telefon akár 200 000 hajtást is kibír meghibásodás nélkül, ami a videó fényében azért költői túlzásnak tűnik.)

Nem teljesített viszont ilyen jól az ejtésteszten a Fold, sőt, mondhatni kifejezetten rosszul szerepelt: a betonra ejtést semennyire nem tolerálta a tesztkészülék. A kb 1,8 méteres magasságból végzett ejtést se a belső, se a külső kijelző nem bírta, a telefon egyetlen ejtéstől gyakorlatilag azonnal használhatatlanná vált, még a hozzá járó védőtokban is. A csere pedig nem olcsó.

*Úgy tudjuk, hogy hivatalosan nem is forgalmazza a Samsung Magyarországon a Galaxy Foldot, mert áfával, mindennel együtt akár egymillió forint fölé is kúszhatna az ára, ilyen drága telefonra pedig egyszerűen nincs piacképes kereslet nálunk. (Pont ezért nem érdemes egyik mobilszolgáltató készülékajánlatai közt se keresni). Ettől függetlenül, aki akarja, minden bizonnyal meg tudja vásárolni a készüléket, különféle hazai kereskedőkön keresztül, vagy külföldön.

(via BGR)