Rendes a Google, még jobban megvéd önmagától

Három új adatvédelmi újításról számolt be szerdán a Google, ezek segítségével az eddigieknél is több lehetősége nyílik majd a felhasználóknak a Google-nek átadott adataik ellenőrzésére és kezelésére. Az újítások a Google Maps, a YouTube és a Google Assistant eszközökben jelennek meg hamarosan.

A három új kontrollopció a következő:

Inkognitó mód a Google Térképben.

Az inkognitó módot 2008-ban vezették be a Google Chrome-ban. 2019 elejétől a funkció elérhető a YouTube-on, és mostantól a Térkép szolgáltatásban is élhetnek vele a felhasználók. Ha inkognitó módban használják a Google térképet, akkor nem mentődnek el helykereséseik, így nem épülnek be google-ös fiókuk személyes profiljába, nem jelentkeznek később ezekkel összefüggésben személyre szabott tartalmak. Ez a funkció várhatóan még októberben megérkezik az Androidos eszközökre is, majd IOS-re is.

Előzmények automatikus törlésének kiterjesztése YouTube-on.

Május óta automatikusan törölhetők a Google-ben a helyelőzmények illetve a webes és alkalmazástörténet, amely magában foglalja a keresést, böngészést, valamint a hangfelvételeket is. Ezt a funkció a YouTube-előzményekben is elérhetővé válik: automatikus vagy kézi törlést lehet beállítani.

Google Asszisztens adatvédelmi parancsok.

A Google Asszisztens azonnal és automatikusan törli majd a kért adatokat, ha olyan szóbeli parancsokat kap, mint például “Hey Google, delete the last thing I said to you” vagy “Hey Google, delete everything I said to you last week”. Ha a felhasználó egy hétnél több adat törlését kéri, az Asszisztens közvetlenül a fiókbeállítások oldalra irányít, ahol végrehajtható a kért művelet.

A Google ezeken kívül új funkcióval bővítette a jelszókezelőjét, ami segít megjegyezni és kezelni különböző internetes fiókok jelszavait. A szerdán bevezetett jelszóellenőrzés segítségével egyetlen kattintással kiderítheti a felhasználó, hogy van-e olyan jelszava, amelyik túl gyenge, már volt egyszer használatban vagy kikerült korábban valamelyik tömeges adatszivárgás során.