Erős mérgű ázsiai gombát találtak Ausztráliában

Először bukkantak egy Ázsiában honos, erős mérgű gombára a Nagy-Korallzátony közeli esőerdőben Ausztráliában, közölték a gombát azonosító tudósok csütörtökön. A Podostroma cornu-damae rendszertani nevű gomba mérge a bőrön keresztül is felszívódik. Queensland államban, Cairns közelében találtak rá.

"Ha valaki meglátja, nem szabad megérintenie, megenni pedig tilos. Az általunk ismert nagyjából száz mérgesgombafaj közül ez az egyetlen, amelynek toxinjai a bőrön át is hatnak" – mondta Matt Barrett mikológus, a James Cook Egyetem ausztrál trópusi herbáriumának szakértője. Aki megeszi, az fájdalmas tünetek egész sorára számíthat: néhány órán vagy napon belül gyomorfájás, hányás, hasmenés, láz, bénulás jelentkezhet, keze és lába hámlani kezdhet, sőt az agy zsugorodásától is tartani lehet.

A gombát egy helyi természetfotós felvételén azonosította a tudós. "Ausztrália trópusi vidékén nem járnak csapatostul a gombagyűjtők, tehát eddig egyszerűen senki nem vette észre" – mondta Matt Barrett a BBC-nek. A kutatók azt tartják a legvalószínűbbnek, hogy a gomba természetes úton termett Cairnsben. A mérges tűzkorallnak is nevezett gomba Japánban és a koreai-félszigeten honos, de Indonéziában és Pápua Új-Guineában, Kínában, Thaiföldön is feltűnt már, a spórákat pedig évezredekkel ezelőtt szórhatta szét a szél. A Podostroma cornu-damae egyike volt annak a húsznál is több, korábban nem látott gombafajnak, amelyet az elmúlt hat hónapban azonosítottak Ausztráliában. (MTI / BBC / Reuters)