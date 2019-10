Az Apple Arcade megmenti a mobiljátékokat

Mostantól a mobilokat is videojátékos platformnak tekinthetjük, és ebben meghatározó szerepe van az Apple Arcade szolgáltatásnak. A nyár elején bejelentett előfizetés az iOS 13-mal együtt debütált, havonta ezerötszáz forintért körülbelül 70 játékhoz kínál hozzáférést.

Bődületesen jó játékokat válogattak össze, változatos stílusban. Azonnali kedvenc lett az abszurd What The Golf, amelyben a minigolfot a Goat simulator idiotizmusával ötvözték, valamint az Overland posztapokaliptikus Mad Max-világa, ahol körökre osztott lépésekben kell megmenekülni a föld alól előbújó szörnyektől. De ott van még néhány klasszikus is, mint a Rayman és a Sonic, vagy az Enchanted World gyönyörű kirakósai, ha nyugodtabb játéktempóra vágyunk.

Az sem baj, ha néhány játék nem jön be nekünk, az előfizetéshez ugyanis a teljes család hozzáfér, ami az Apple esetében legfeljebb hat embert jelenthet. A szolgáltatásnak pedig éppen az a lényege, hogy a kiválasztott játékokat nyugodtan a gyerek kezébe adhatjuk. Az Apple garantálja, hogy egyikben sincs átverés vagy más meglepetés.

Ezzel az Apple megszüntette mindazt, amitől teljesen eltorzult a mobilos videojátékok világa. Az elmúlt években azt lehetett megfigyelni, hogy sokszor direkt úgy állították be a játékmentet, hogy csak azok a játékosok legyenek kiemelkedően jók, akik valódi pénzért vesznek virtuális gyémántokat vagy más mütyüröket. Mások a reklámokkal ölték meg az élményt. Most itt az új üzleti modell, az iPhone, iPad és Mac gépek összesen egymilliárd fős aktív felhasználói bázisára építve, hogy a kimagasló minőségű játékok is felhasználókra találjanak. Ha csak pár százalékuk kezd el havidíjat fizetni, a játékfejlesztők abból már szépen profitálhatnak.

Az Arcade szerencsére nemcsak a múlt hibáitól szabadít meg minket, hanem ezen is túlmegy. A kínálatában lévő játékokhoz netkapcsolat sem kell, szóval bármilyen repülőúton folytatni tudjuk a küldetéseinket. A méretes belső tárhely viszont alapkövetelmény, mert sok esetben kell több mint egy gigabájtot letölteni. Az Arcade szinkronban tartja az eszközeinken a haladásunkat, tehát a Macen azon a pályán folytathatjuk, ahol az iPaden vagy az iPhone-on letettük a játékot.

Konzolról jöttek, konzollá lesznek

Mindegyik a játékot lehet érintőkijelzővel irányítani, de nem mindet érdemes, ezért jó húzás, hogy az iOS már az Xbox One és Playstation 4 DualShock kontrollereket is támogatja. Egy ugrándozós platformjátékban például sokkal könnyebb a kontroller gombjaival végigvinni egy összetett mozdulatsort, mint a kijelzőn suhintva az ujjainkkal.

Arra még később vetünk egy pillantást, hogy az Apple TV-n, valamint az októberben megjelenő MacOS Catalina rendszerű Mac gépeken miként muzsikálnak az Arcade játékai. De már most látszik, hogy az Arcade szempontjából kulcsfontosságú a több platform, mert néhány játék úgy eszi az energiát a telefonon, mintha nem lenne holnap. Az Overland egyetlen óra alatt elvitte a kapacitás körülbelül negyedét.

Hogy valóban jó ötlet volt az Apple Arcade, azt már a Google is alátámasztotta, hiszen az Egyesült Államokban már elindult a rivális Google Play Pass szolgáltatás, amelyben szintén havidíjért cserébe ígérnek reklámoktól és appon belüli vásárlásoktól mentes hozzáférést, az egész családnak. Persze ez csak válaszlépés volt, a Google-nél nincsenek különleges, kizárólag előfizetéssel elérhető tartalmak, csupán összeválogattak néhány régóta elérhető játékot és egyéb appokat.

Vannak a Google Play Passban is rendkívül népszerű játékok, például a Monument Valley 2, a Terraria, valamint a gyönyörűen megrajzolt Tiny Bang Story, de ezek külön is megvehetők. A Google játékai csak Androidon futnak, a Play Pass nem fed le minden hardvert, csak a mobilokat és tableteket. Ez még megváltozhat, főleg ha a gyártók is beszállnak a bizniszbe, és sokkal bátrabban nyúlnak az appokhoz, mint eddig.