Már a betegek kétharmada túléli az ebolát

Egyre jobb eredményt ér el az orvostudomány az ebola kezelésében: míg korábban a fertőzöttek többsége menthetetlen volt, ma már a Kongói Demokratikus Köztársaság klinikáiban kezelt betegek kétharmadát sikerül meggyógyítani, jelentette be a WHO.

Az egészségügyi világszervezet adatai szerint az ebolás betegeket kezelő egészségügyi központokba szállított 1555 páciensből ezren meggyógyultak. A jelenleg tomboló járvány tavaly tört ki a közép-afrikai országban, és az összesített halálozási adat még mindig drámai: a megbetegedett 3198 emberből 2137-en haltak meg. Ennek azonban az az oka, hogy sok fertőzött egyáltalán nem kerül kórházba, mivel az ország keleti felében a polgárháború miatt az utak veszélyesek, valamint sokan gyanakvóak az orvosi személyzettel szemben, ezért a hagyományos gyógymódokat alkalmazó javasemberekhez fordulnak, ami csak segíti a fertőzés terjedését.

„Erősebben kell azon dolgoznunk, hogy bizalmat építsünk és terjesszük az üzenetet:

lehetséges túlélni az ebolát,

és mi azért vagyunk itt, hogy ez így történjen” – jelentette ki Matshidiso Moeti, a WHO afrikai részlegének vezetője.

Az ebola minden idők egyik leghalálosabb fertőző betegsége, kezelés nélkül a megbetegedettek akár 90 százaléka is életét vesztheti. A jelenlegi járvány a második legpusztítóbb a 2013–2016-ban Nyugat-Afrikában kitört után. A WHO szerint akkor a klinikákon kezelt pácienseknél a halálozási arány még 50 százalékos volt, míg a mostaninál csak 34 százalékos. A 2018 novemberében elkezdett gyógyszerkutatások nyomán idén nyárra a WHO két új gyógyszert fejlesztett ki, amelyek sokkal hatékonyabbak a korábbiaknál, és ha korai stádiumban kezdik meg a kezelést, akár 90 százalékos túlélési arányt is el lehet érni velük.