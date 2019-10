Amikor az Apple bemutatta az iPhone 11-eket, csak úgy mellékesen említették meg, hogy a készülékek támogatják az Wifi 6 szabványt, amit műszaki berkekben 802.11ax néven emlegetnek. De nekünk nem a név a fontos, hanem hogy a Wifi 6:

akár 40 százalékkal gyorsabb a Wifi 5 és 802.11ac néven ismert előző szabványnál

több eszközt tud párhuzamosan kiszolgálni,

segít energiát megtakarítani az adatforgalom időzítésével,

különösen jól teljesít a sűrűn lakott vagy sok felhasználó által látogatott környezetekben.

A sűrű környezet itthon is sok helyen megvan, akadnak olyan háztartások, ahol tucatnyi eszköz lóg a neten, és vannak szupergyors magyar netszolgáltatók is. A Telekomnál akár 2 gigabitig feltornászható a letöltési sebesség. A tesztünkből viszont az is kiderült, hogy nem feltétlenül kell gyors netszolgáltatás, hogy kihasználjuk a Wifi 6-ot.

Elvileg tehát minden adott, hogy rávetődjünk a Wifi 6-ra, már amennyiben szerzünk hozzá egy megfelelő routert. A tesztkörnyezetemben a Digi adta a netet üvegszálon, 1 Gbps maximális sebességgel, és bőven lógtak rajta cuccok: a hálózatra általában több mint egy tucat eszköz csatlakozik. Ide állítottam be a csúcskategóriás TP-Link AX6000 routert, amely az 5 GHz-es sávon akár 4804 Mbps sebességre is képes, míg 2,4GHz-en 1148 Mbps a maximuma.

Referenciának egy középkategóriás Asus RT-AC66U routert használtam, amely a Wifi 5 szabványt ismeri, és a méréseket egy Samsung Galaxy S10+ mobillal és egy iPhone 11-gyel is elvégeztem.

Őrült másolásokba

A kliensek oldalán rögtön látszott, hogy fel lett tuningolva a router, a kétszeresére nőtt a sebesség. Még a lakás legtávolabbi pontján, az emeleten, vályogfalak takarásában is megvolt 260 megabit. A routerrel egy szobában viszont az iPhone 11 általában 480-490 Mbps körüli sebességet ért el.

A Galaxy S10+ ugyanott 847 Mbps-es rekordot állított fel

Ezt a sebességtartományt a Samsung telefonja rendszeresen elérte. Mivel a TP-Link routere sokkal gyorsabb bármely hazai netszolgáltatásnál, érdemes volt megnézni azt is, hogy a lakáson belüli másolásra milyen hatással van az upgrade. Akár otthon, akár egy kisebb irodában előnyös, ha nem kell fél órát várakozni, amíg a feladatok véget érnek.

Egy villámgyors ssd-kkel felszerelt QNAP hálózati adattárolóról pakoltam át fájlokat a mobilokra. A régi Wifi 5 routerrel csupán 110,4-119,2 Mbps körüli értéket mértem, a Wifi 6-on viszont 260-400 Mbps közötti volt az átvitel. Ilyen lenyűgöző sebességnél percek alatt áthúzhatunk a mobilra nagyobb videókat, hangfájlokat, miközben reggel az indulásra készülődünk, vagy a munkahelyen egy megbeszélés előtt.

A TP-Link AX6000 router az internetre 2,5 Gbps sebességű porton tud csatlakozni, szóval a mai legjobb előfizetések mellett is jövőbiztosnak mondható. Vezetékes hálózaton nyolc eszközt köthetünk rá gigabites porton, külső tárolókat pedig usb 3.0 és usb-c portokon tud fogadni.

Pofonegyszerűen üzembe helyezhető, bekapcsolás után végigvezet minket az alapvető beállításokon, és a felületén alapból csak a legfontosabb részleteket mutatja meg, hogy a kezdők se jöjjenek zavarba. Ezek közt is megtalálunk olyan extra szolgáltatásokat, mint a beépített vírusvédelem kapcsolója, az otthoni hálózatunktól elkülönített vendéghozzáférés beállítása, valamint a rácsatlakozott tárolón lévő fájlok megosztása.

Kényelmes és átlátható a profiknak szánt rész is, pillanatok alatt megadhatunk porttovábbítási szabályokat, és fix IP-címet adhatunk bizonyos eszközeinknek, ha a hálózatunkon szervereknek kell biztosítani külső hozzáférést.

Nagyon érezni a rendszeren, hogy komolyabb teljesítményű négymagos processzor hajtja meg, 1 GB RAM-mal kisegítve. Erre nyilvánvalóan a nagy sebességű adatforgalom menedzselése miatt is szükség volt, és megvan az a járulékos haszna, hogy villámgyorsan lépkedhetünk a böngészőből elérhető menürendszerben.

Mivel a TP-Link felhőszolgáltatást is nyújt a routeréhez, egy regisztráció után az eszközt távolból is tudjuk menedzselni, amihez a Tether nevű app a legjobb eszköz. Ezzel is szinten minden beállíthatáshoz hozzáférünk, és talán akkor a legpraktikusabb, ha gyorsan létre akarunk hozni egy vendéghozzáférést, amit QR-kód segítségével megoszthatjuk a látogatókkal, hogy ne kelljen jelszavakat bepötyögni.

(Borítókép: Justin Sullivan / Getty Images)