Hirtelen lett még 20 holdja a Szaturnusznak

20 újabb holdat talált a Szaturnusz körül egy friss vizsgálatot elvégző kutatócsoport, ezzel a Szaturnusz ugrott a Naprendszer bolygói között az élre a holdak számát tekintve, hiszen így már 82 saját maga körül keringő égitesttel bír, míg az eddigi rekorder Jupiter megmaradt 79-en.

A Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) Kisbolygó Központja (MPC) által kihirdetett felfedezés szokatlan a csillagászati körökben – új holdakat azért fedeznek fel időről időre, de az, hogy egyszerre húszat is találjanak, szinte példátlan. A 20 holdat a hawaii Maune Keán található Subaru-távcsővel fedezték fel. A kutatócsoport egyik tagja, Scott Sheppard tavaly benne volt abban a csoportban is, ami 12 újabb holdat fedezett fel a Jupiter körül, a ma ismert 79 holdas számra növelve a bolygót.

A Gizmodo meg is kereste a holdtalálásban különösen tehetséget Sheppardot emailben, aki azt írta nekik, hogy új holdakat találni a bolygók körül nagyon nehéz, ugyanis nagyon gyenge a fényük, és így nehéz követni évről évre őket, hogy biztos keringési pályát állapítsanak meg. „A világ legnagyobb teleszkópjait használom, hogy holdakra vadásszak, a legfrissebb algoritmusokkal kapcsolom össze a legújabb felfedezéseket, így sikerült megállapítanunk, hogy valóban a Szaturnusz körül keringő égitestekről, vagyis a Szaturnusz holdjairól van szó” – írta le módszerét. Hozzátette, hogy jelenleg a legkisebb holdak, amiket képesek felfedezni, azok pár kilométer nagyok, mert a Szaturnusz távolsága miatt maximum ezeket látják a távolból.

A most felfedezett 20 hold egyébként egyaránt 3-4 km átmérőjű, vagyis nem túl nagy. Három prográd keringésű, vagyis a Szaturnusz forgásával egyező irányba halad, 17 pedig retrográd, vagyis épp, hogy az ellenkező irányba halad. A most felfedezettek között van a Szaturnusztól legtávolabb eső hold is, az S5613a2 m nevet kapó hold 1413 nap, vagyis 5,3 év alatt kerül meg bolygóját. A pályájukat így kell elképzelni: