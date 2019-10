Középhaladó fotósoknak majdnem profi kamera

Hála a kütyüiparban az utóbbi években bejáratottá vált kiszivárogtatásos bejelentés-technikának, már jóval a hivatalos premier előtt tudni lehetett, hogy a Nikon csütörtökön új fényképezőgépet mutat be. A Nikon Z50 névre hallgató kamera a japán gyártó tükör nélküli, cserélhető objektíves (MILC) gépeinek, a Z sorozatnak első DX-formátumú (azaz nem full frame-es, hanem cropos érzékelőlapkás) tagja. Ezzel immár háromra bővült a Nikon MILC-ek száma. A belépőszintű fényképezőgépet a Nikon magyarországi irodája is megmutatta a sajtónak, az eseményen két példányt kézbe is lehetett venni, kicsit megfogdosni, röviden megismerkedni a kamera alaptulajdnoságaival.

"Újabb lépés ez a tükör nélküli fényképezőgépek világába a Nikon részéről" – fogalmazott Huller Gyula, a Nikon Magyarország ügyvezető igazgatója a hazai premieren, egyúttal rögtön kitért a Z-sorozat indulása óta sok nikonistát foglalkoztató kérdésre is:

Most akkor itt a tükrös gépek vége?

A kérdés jogos, mivel tény, hogy a MILC-eknek köszönhető méretcsökkenés, az új technológiák megjelenése vonzó lehetőség a gyártók, így a Nikon számára is, új termékvonal bevezetésére, a korábbi paletta gyökeres átalakítására, a komplett fotósvilág fölforgatására, a tradíciókhoz ragaszkodók felzaklatására. Huller Gyula szerint nem kell aggódni: "A Nikon hitet tett a két rendszer mellett, a MILC-ek mellett továbbra is van létjogosultsága a DSLR-enek, mindig lesznek olyan területei a fotográfiának, amikhez a legmegfelelőbb eszközök a DSLR-ek lesznek." Miután megnyugodtak a tükrös digitális kamerák MILC-ektől ódzkodó elkötelezettjei, nézzük mit is tud majd az új Nikon MILC.

A Nikon Z50 tehát egy cserélhető objektíves, DX-rendszerű tükör nélküli kamera (Mirrorless Interchangeable Lens Camera, avagy MILC), ami bő egy évvel érkezik a Nikon Z7 és Z6 teljes kisfilmes szenzorméretű (full frame-es) MILC-ek után. A Z50-nel egy kisebb, olcsóbb, középhaladónak mondható MILC-kamerát kínál a Nikon a fényképezőgépet keresők számára, és mivel az új kamera a Z7-hez és a Z6-hoz hasonlít kialakításában, kezelőszerveiben, remek belépőt jelenthet azok számára a profi fotózás világába, akik egyrészt valamennyire beleásták már magukat a fényképezés tudományába, rájöttek, hogy mobiltelefonnal nem lehet mindent megoldani, viszont nem tudnak több millió forintot rászánni egy új rendszer beszerzésére.

A Z50 főbb tulajdonságai közül így félig-meddig látatlanban (azaz behatóbb tesztelés nélkül, a Nikon saját értékelésére hagyatkozva) talán azt érdemes kiemelni, hogy a cropos, azaz kisebb méretű, 20 megapixeles DX-formátumú APS-C szenzornak és az akár 51200-as ISO értéknek köszönhetően gyér fényviszonyok mellett is pazar képeket lehet majd vele készíteni, ami igen vonzó lehet a félprofik számára. Nem lebecsülendő erény a precíz élességállítás sem: a hibrid autofókusz, a 209 fókuszpont, amik a szenzor csaknem teljes, 90 százalékát lefedik, az arc prioritás (sőt a Z7 megjelenése óta kijött firmware-frissítéssel a szemkiválasztás is elérhető lesz) meglehetősen kényelmessé és hibamentessé teheti a fényképezést, rengeteg utólagos bosszankodástól megkímélve a fotóst.

Az biztos, hogy a Nikon nagyon érzi az új idők szeleit: a 180 fokban lefelé kihajtható, 3,2 inches, 1040 képpontos érintőképernyős hátsó kijelzője miatt a Z50 a videobloggerek, influenszerek kedvence lehet, a Nikon bevallottan az ő ajánlásaikra alapozva fejlesztette ilyen irányba a Z7-nél még csak korlátozott mértékben kihajtható LCD képernyőt. Itt azért jegyezzük meg, hogy ez a funkció csak kézben tartott kamerával jön jól, mivel az állványcsavar a gépváz aljának közepén, az optikai tengelyen van, a lefelé hajtott kijelzőt jelentős mértékben kitakarja egy monopod, tripod vagy kézi stabilizátor.

A Z50-re is jellemző – csakúgy mint a MILC-ek nagy többségére – a teljesen hangtalan működés (mivel nincs felcsapódó tükör, ami zajt keltene exponáláskor). Amiben többet ígér a Nikon, az a videózás közbeni gyors, pontos és halk élességállítás, ami nem hallatszik a felvételen. Bár a csendes működés a MILC-ek egyik fő vonzereje, a Z50-ben is lesz redőnyzár, ami a visszaadja a tükrös gépek érzetét – vannak ugyanis, akiknek ez fontos lehet, és nem szeretné ezt elvenni tőlük a Nikon.

Ergonómia a kéznek, a szemnek

A cég ígérete szerint a DSLR-ekhez képest kis mérete ellenére a Z50 fogása jó, kellően kényelmes, ergonomikus, de mivel a váz kisebb mint a DSLR-ek, várható, hogy lesz hozzá portrémarkolat, amivel növelhetik a fotósok a markolható felületek méretét (funkcióban azonban nem nyújt majd többet, tehát extra kezelőszervek nem lesznek rajta). A váz maga strapabíró magnéziumötvözet, időjárásálló tömítésekkel, ebben sem marad el profi társaitól. A kameraszoftver menüje a Nikon DSLR-ektől örökölt, jól megszokott menü, így nem kell újat tanulni a leendő, Nikonhoz szokott vásárlóknak.

Mindenképp beszélni kell az elektronikus képkeresőről (EVF) is. A Nikon látja, hogy mennyire megosztó az EVF technológia (azaz sok fotós utálja), ezért saját bevallása szerint törekszik arra, hogy az analóg, optikai keresőkhöz minél közelebbi élményt nyújtson a Z50 képkeresője, miközben funkciói révén többletet is adjon. A kamera használója tehát nemcsak a hátoldali, kihajtható kijelzővel tud képet komponálni, hanem a képkeresőbe nézve, amiben egy 2,3 millió képpontos OLED kijelző és optikai tagok adnak meglehetősen élethű képet. A programozható beállításokkal egy sor hasznos funkciót – például a fotók gyors visszanézését – lehet erre a kis képernyőre ráirányítani.

Nem fog fájni, legalábbis nem nagyon

A Nikon hangsúlyozza azt is, hogy az új kamera az eddigi Nikon eszközökkel teljes mértékben kompatibilis, a meglévő vakuk, mikrofonok, távkioldók gond nélkül használhatók lesznek vele. A jól bevált – és nem utolsó sorban drága – Nikon objektíveket külön megvásárolható FTZ adapterrel lehet a vázra feltekerni, de természetesen a Nikon két új, MILC-hez méltóan kicsi és könnyű DX-es objektívet is piacra dob az Z50-hez: a NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR és a NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR optikák már kifejezetten az új Nikon MILC-hez lettek kifejlesztve. Mivel a vázban nincs szenzorstabilizátor, ezért a Nikon az objektívekbe épített optikai stabilizátorral küzd a remegő kezek ellen.

Na de hol van még a karácsony? Nos, a nyakunkon. Ennek megfelelően november elején várható a Z50 boltokba kerülése, 319 000 Ft lesz az ajánlott ára, ezért az összegért cserébe a DX 16-50 mm-es alapobjektívvel lesz kapható a belépő szintű Nikon MILC. Ez az összeg, ebben a kategóriában, egész barátinak mondható – bár kissé illetlen a visszaemlékezés, de nagyjából ennyibe került 2003-ban az első belépő szintű DSLR, a Canon EOS 300D. Aki soknak tartja a nagyjából ezer dollár körüli bevezető árat, az most ne figyeljen ide: a Z50-nel együtt a Nikon bemutatta a Z-sorozathoz kifejlesztett, meglehetősen high-end, fix fókusztávú alaplencséjét, a NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct objektívet is, amit a legendás F-bajonettes Noct MILC-ekre teremtett utódjának szán. Az nyolcezer dolláros (2,5 millió forintos) objektívet fényereje és élessége a portréfotózás és az éjjellátó berendezések egyik királyává teszik valószínűleg. Hogy pontosan mire képes a Nikon új kamerája, várhatóan novemberben tudhatjuk meg kissé részletesebben, amikor módunk lesz huzamosabb ideig tesztelni a fényképezőgépet.