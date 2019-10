Óceánból kiszedett műanyagból készülnek a Google új termékei

Miután az Apple bemutatta a legújabb iPhone telefonjait, a Samsung piacra dobta az összehajtható kijelzős készüléket és Samsung Galaxy S10, illetve Note családot, a Huawei pedig a Mate 30 készülékét, most a Google jött és megmutatta, mivel készült ő.

Hihetetlenül sokszor és szájbarágósan hangzott el az adatok biztonságának a kérdése a bejelentésen, ezért mi is ezzel kezdjük:

A SZEMÉLYES ADATOK A LEHETŐ LEGNAGYOBB BIZTONSÁGBAN VANnak, MINDENKI NYUGODJON MEG.

Hogy ezt ki hiszi el, és ki marad továbbra is gyanakvó, ez egy összetettebb kérdés, mindenesetre az irány az, hogy minél kevesebb adat fusson be a központba és tárolják különféle szervereken, hanem minden létező személyes és érzékeny adatot a készülék tároljon. Sokkal egyszerűbbé és érthetőbbé teszik azt a kezelőfelületet, amin keresztül be lehet állítani, hogy milyen adatok jussanak el a céghez, és nagyon egyszerűen lehet törölni is ezeket.

És higgyék el, le is törlik.

Ezt nem mi állítjuk, hanem Sabrina Ellis, a Google egyik elnöke.

Amit mindenki várt

Több új eszközt is bemutattak, sajnos itthon egyik sem elérhető, de akár a környező országokban igen, és ki tudja, talán egyszer nálunk is be lehet majd szerezni hivatalosan is.

Bemutatták a Pixel 4 telefont, ami két méretben, és három színben lesz elérhető 240 ezer forinttól. Jön az XL, ami összességében pontosan ugyanazt tudja, csak míg a sima Pixel4 kijelzője 5,7 colos, az XL 6,3 colos, ennek működtetésére pedig valamivel nagyobb akkumulátor került bele. A bemutatón egy szó nem esett arról, hogy milyen processzor került bele (Snapdragon 855) vagy hogy mekkora a memóriája (6GB), és hogy vajon mekkora a tárhelye (64 vagy 128 GB), ellenben rengeteget beszéltek arról, hogy milyen jó a kamerája. Itt sem a specifikációkról esett szó (16 MP és 12,2 MP hátlapi és 8 MP előlapi kamera) hanem Marc Levoy arról beszélt, hogy mennyire fontos a jó szoftver, és a mesterséges intelligencia.

Fotó: Made by Google / youtube Google Pixel 4

Kiemelte a HDR+ felbontást, amikor a kamera kilenc képből rak össze egyet, hogy a világos és a sötét részletek is jól érzékelhetőek legyenek. Ezt mostantól élőben is lehet látni, eddig ugyanis a felhasználók nem azt látták a keresőben, amilyen a kép valójában lett, ezért vagy nem fotóztak, vagy belenyúlkáltak a beállításokba és megbolondították a szoftvert. Most a mesterséges intelligencia megbecsüli, hogy milyen lesz a fotó, és ennek megfelelően mutatja a képet. A fehéregyensúly is gépi tanulással lesz tökéletesebb, nem égnek ki a havas képek, és nem lesz kék a jég a képeken. A háttérelmosás a nagyobb tárgyaknál is működik, valamint javítottak az egészen, például magabiztosabban meg tudják húzni a határt a kutyaszőr és a háttér kezdete között. A legbüszkébbek pedig az éjszakai mód fejlesztésére voltak, ami most már nem csak simán éjszakai, hanem éjszakai és asztrofotós mód, mert már a Tejútrendszer megörökítése sem jelent gondot a telefonnak. Majd bejött Annie Leibovitz, a számtalan díjjal jutalmazott fotós, aki elsősorban zenészekről és más hírességekről készült portéiról ismert, és ő is elmondta, milyen jó képeket csinál a telefon.

Tökéletesítették a gesztusvezérlést, ugyanis belekerült a mozgást érzékelő Radar szenzor, ami lehetővé teszi, hogy az arcfelismerés már akkor elinduljon, mikor még csak közelít hozzá valaki, legyintéssel lehessen váltani a dalok között vagy hívást elutasítani. Ugyanakkor fontos volt, hogy a sima hétköznapi hadonászásra ne reagáljon.

Az adatokat csak a telefon tárolja, a Google Asszisztens is hibrid, nem küld mindent a központnak.

Ezt az után volt fontos újra tisztázni, hogy kiderült, hogy a megújult hangfelvevő élőben gépeli a beszédet, és az elhangzott szavakra is rá tud keresni, és onnan lehet hallgatni tovább a felvételt.

Hullámos laptop már rózsaszínben is, és nagyon pici füles

A Pixelbookot imádták az emberek, mert megbízható és gyors, az új verziója pedig könnyű, vékony, továbbra is gyors, okos, sokáig bírja, nagyon szép, és nem is olyan drága, legalábbis 649 dollártól (195 ezer forint) már be lehet szerezni.

A 2020 tavaszától 179 dollártól (54 ezer forint) kapható Google Pixel Buds meglehetősen kicsi, annyira a fülbe simul, hogy majd alig lehet onnan kipattintani, élőben fordít, és beltéren a telefontól 3 szoba, kültéren pedig stadionnyi távolságban is lehet használni.

November 19-től indul a Stadia

Ez lesz az Apple Arcade nagy ellenfele, amihez készítettek egy kontrollert is. A játékokat itt is el lehet érni minden felületen, gyakorlatilag ha van egy Chromecast.je az embernek, akkor semmi sem menti meg a játéktól. Ennél bővebb infó egyelőre nem hangzott el a Stadiáról, pedig még az is kiderült, hogy a kontrollert úgy tervezték, hogy minden méretű kézben kényelmes legyen.

Az otthon biztonsága

Az ember legprivátabb, legszemélyesebb helye az otthona, amit biztonságban szeretne tudni, nyilván ebben is segít a Google. Érkezik egy új Nest mini, ami 49 dollárért (15 ezer forint) lesz beszerezhető, de az ígéretek szerint legalább olyan jó, mint az elődjei. Otthoni telefon kihangosítóként is működik, lehet ezen keresztül kommunikálni a másik szobában tartózkodó gyerekkel, ha nála is van egy Nest mini, és a havidíjas Nest Aware szolgáltatással értesítést is küld a készülékre, ha mondjuk nagyon ugat a kutya, vagy megszólal a szén-monoxid-jelző, vagy a füstérzékelő. Ha az okos otthoni eszközök hubja, akkor lekapcsolja a villanyt és leveszi a fűtést, ha mindenki elment otthonról, és

Nem küldi el az adatokat.

Ehhez pedig a partnereiknek is tartaniuk kell magukat, legyen szó villanykörtéről vagy hangrendszerről.

Fotó: Made by Google / youtube Nest mini

Kiállnak a fenntarthatóság mellett

Ivy Ross termékdizájner pedig azt is elmondta, hogy az adatbiztonságon túl fontos a cégnek a fenntarthatóság is, ezért 150 millió dollárral segítik, hogy azokban az üzemekben, ahol a gyártás folyik, megújuló energiát használjanak. Fontos, hogy ne merítsék ki a Föld energiaforrásait, ezért például az új Nest termékek élővizekből kihalászott műanyagüvegekből készülnek, ahogyan a kontroller is, és keresik a lehetőséget, hogy minél több termékükre kiterjesszék ezt anélkül, hogy a minőségből engednének. Fontos ugyanis az is, hogy ne támogassák a túlfogyasztást, azaz ne legyen elvárás, hogy évente új készülékeket vegyenek az emberek. Ebben segít, ha a készülékek nemcsak tartósak, de folyamatosan kapják a frissítéseket is.

(Borítókép: Made by Google / YouTube)