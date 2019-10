Elindult az 5G a Vodafone hálózatán

Elsőként a HWSW szúrta ki a Vodafone.hu főoldalán is futó reklámkampányt, amellyel az új generációs szolgáltatás megismerésére csábítják az ügyfeleket. A Gigabit Net hálózatként emlegetett 5G szolgáltatással a 4G-nél tízszer jobb letöltési sebességet és megbízhatóbb kültéri lefedettséget ígérnek, és azoknak az ügyfeleknek, akik eleve valamilyen Red tarifacsomagban vannak, nem is kell szerződést módosítaniuk - ha van megfelelő készülékük, akkor hozzáférnek az 5G-hez.

Habár a Vodafone idén nyáron már gőzerővel bővítette a hálózatát, hogy meglegyen az 5G-hez szükséges sűrűbb lefedettség, az oldalukon elérhető térkép alapján most még csupán a fővárosban a Duna mentén, Pesten a Nagykörúton belül van beltéri 5G, az utcán viszont szórványosan a Hungária körutat nyaldossa az 5G rádiójele. A dombosabb budai oldalon nem ilyen jó a helyzet, ott a Széll Kálmán tér a Dunától legtávolabbi, kissé szigetszerűen lefedett terület, ahol van beltéri 5G, de a kültéri lefedettséggel sem állnak olyan jól.

A Vodafone azért tudta megelőzni a többi szolgáltatót az 5G bevezetésével, mert már 2016 nyarán megvette az államtól 60 MHz-nyi frekvencia licencét a 3400-3800 MHz-es sávban, amely kimondottan az 5G-re alkalmas. Persze az ügyfelek oldalán is jókora beruházásra szükséges, hogy hozzáférjünk az 5G-hez, hiszen készüléket kell cserélni. A szolgáltató kínálatában egyelőre kétféle 5G modellt találunk, egy Huawei Mate 20 X 5G-t, valamint az LG V50 ThinQ 5G változatát. Mindkettő 400 ezer forintba kerül, de havi 19 ezer forintos részletfizetéssel is elvihetők.

A Vodafone az 5G hálózaton 150-600 megabit per másodperces letöltési sebességet ígér, ami meglepő, mert ez igen messze van a Gigabit Net kampányban megnevezett gigabites sebességtől. Arról nem beszélve, hogy ilyen sebességre a 4G is nagyon bőven képes, és vannak olyan területek az országban, ahol más szolgáltatók is hozzák ezt pár száz megabitet, vagy akár fél a gigabitet 4G-n. Ugyanakkor az is igaz, hogy a sűrűn lakott területeken egyre ritkábban mérni ilyen magas sebességeket, ahogy egyre több ügyfél ismeri fel a 4G előnyeit, és elkezd telítődni a hálózat.

Éppen ez lehet egy ideig az 5G előnye, hogy az első felhasználók biztosan őrülten jó sebességet tapasztalnak majd, amíg nagyon kevés társukkal kell osztozni a csak 5G-nek fenntartott 3400-3800 MHz-es frekvenciasávon. Mire az 5G-s készülékek szélesebb körben megfizethetővé válnak, a Vodafone is több frekvenciához juthat az éppen zajló állami frekvenciaárveréssel, és a többi szolgáltató is elindítja a hasonló szolgáltatását.

Oké, de mire jó?

Ezt a legnehezebb megmondani, hogy milyen előnyöket kínál az 5G nagyobb sebessége a 4G szintén elég nagy sebességéhez képest. A hazai szolgáltatókkal beszélgetve, valamint az őszi Internet Hungary konferencia 5G-ről és gigabitről szóló előadásait végighallgatva azt a tanulságot szűrtük le, hogy még a szolgáltatók sem igazán tudják, milyen konkrét applikációval vagy szolgáltatással lehetne eladni az 5G-t a hétköznapi mobilozóknak, és mi lenne az, ami a 4G-n nagyon nem működik jól, de majd az 5G elhozza a megváltást.

A legtöbb esetben ipari megoldások kerülnek szóba, különféle okos szenzorok, de ezeket az eszközöket nem a lakossági felhasználók fogják telepíteni, és nem a mindenki által használt mobiltelefonhoz kötődnek. Szóba kerültek még a VR-eszközök is, ám azokat szintén nem az utcán használjuk. Az önjáró autókra pedig nemcsak éveket kell még várni, de megint csak nem a lakossági felhasználó fogja eldönteni, hogy melyik szolgáltató adja a hozzáférést az infrastruktúrával kommunikáló autóhoz, hanem az gyárilag bele lesz építve a járműbe.

Talán azzal jutottunk a legközelebb a válaszhoz, amikor a két kijelzős vagy kihajtható mobilok kerültek szóba, amelyek egyszerre több appot jelenítenek meg, és előnyös, ha mindegyik app gördülékenyen csatlakozik a hálózatra. Egyelőre azonban nem találkoztunk olyan problémával, ami a mobilokon égetően sürgőssé tenné a nagyobb sebességre váltást.