Leleplezték az ázsiai lopakodót

Saját fejlesztésű, lopakodó tulajdonságokkal bíró vadászrepülőgépet mutatott be hétfőn a Korea Aerospace Industries (KAI) a szöuli nemzetközi repülési és védelmi kiállításon (Seoul International Aerospace and Defense Exhibition, ADEX). Pontosabban nem egy működőképes repülőgépet, hanem a KF-X néven emlegett ötödik generációs vadászgép 1:1 arányú makettjét, amivel azt szemléltették, hogy a Dél-Korea és Indonézia által közösen támogatott projekt jól halad: szeptemberben lezajlott egy sor kulcsfontosságú tervezési felülvizsgálat, amik nélkülözhetetlenek az első röpképes prototípus megalkotásához.

A KF-X leginkább a Lockheed Martin F–35 Lightning II ötödik generációs, egy hajtóműves vadászbombázóra hasonlít, de a tervek szerint annál olcsóbb lesz, igaz lopakodó képességeiben is elmarad majd a méregdrága amerikai katonai gép mögött. Dél-Korea a KF-X gyártásával szeretné lecserélni elöregedett vadászgépflottáját, és egyúttal exportra is termelnének, kielégítve az F-35-ösök megvásárlására képtelen, szegényebb országok által támasztott keresletet.

Dél-Korea egyébként rendelt 40 darab F-35-öst az Egyesült Államoktól, az első gép idén meg is érkezett. Ettől függetlenül a KF-X fejlesztése megy tovább, a KAI építi az első tesztpéldányt, ami várhatóan 2021-22 tájékán repülhet majd először – hacsak csúszást nem szenved a program. Erre van is esély, mivel Indonézia szeretné átütemezni a finanszírozás rá eső részét, és erre vonatkozólag már kezdeményezték is a fejlesztési költségek újratárgyalását. Dél-Korea és Indonézia öt évvel ezelőtt, 2014-ben állapodtak meg arról, hogy közösen új típusú vadászrepülőgépet fejlesztenek, 6,33 milliárd dollárból (nagyjából 1,9 billió forint), aminek ötödét fizeti Indonézia. A gazdasági nehézségekkel küzdő dél-kelet ázsiai ország azonban nemrég azt kérte Dél-Koreától, hogy hadd egyenlítse ki majd barterben a vállalt költségeket.

Befolyásolhatja a KF-X sikerét az is, hogy a nemzetközi vadászgéppiac elég zsúfolt, ha nem sikerül kellőképp vonzó és olcsó alternatívát alkotni, akkor könnyen leseperhetik az asztalról a gép terveit. Visszavetette a projektet az is, hogy az Egyesült Államok nem járult hozzá egy sor fontos technológia átadásába, ezért Dél-Koreának kellett például saját radarrendszert kifejleszteni.

A KF-X-program a negatív előjelek ellenére akár sikeres is lehet, Dél-Korea ugyanis nem teljesen kezdő: 2001 óta gyártják és exportálják az FA-50 saját fejlesztésű szuperszonikus vadászgépet. (Reuters)

(Borítókép: Josh Smith / Reuters)