Második világháborús japán hordozóhajó roncsait találták meg

A Japán Birodalmi Haditengerészet egyik repülőgép-hordozójának roncsait találták meg kutatók. A hajó kulcsfontosságú szerepet játszott Pearl Harbor megtámadásában, és a Midwayi csatában süllyedt el.

A kutatást a Microsoft egykori alapítója, a néhai Paul Allen finanszírozta, aki szerette volna a lehető legtöbb II. világháborús elsüllyedt hajót megtalálni, és a felszínre hozni. Az IJN Kaga nevű hordozót Midway Atoll-tól több száz mérföldre találta meg az R/V Petrel nevű kutatóhajó, nagyjából 5 és fél kilométerre a vízfelszín alatt.

A midwayi csatában nemcsak hajók süllyedtek el, de repülők is a tengerbe zuhantak, az egyik legnagyobb tengeri csata volt a történelemben, de a roncsok gyakorlatilag érintetlenek. A most felfedezett lelet is lehetőséget biztosít arra, hogy többet megtudjanak a kutatók a hajók és a repülőgépek legénységéről, és részletesebb térképet biztosítson a történészeknek a nagyrészt érintetlen és tenger alatti csatatérről.

A szonárképek azt mutatják, hogy nagyon gyorsan süllyedhetett el a hordozó, rengeteg körülötte a szétszórt törmelék, és úgy néz ki, mintha az óceánban robbanás is történt volna. A hajó elülső része az iszapba és üledékbe süllyedt. A Kaga vesztét okozó amerikai bombák hatalmas tüzet okoztak, ettől a hajótest elszenesedett, de nagyjából egyben maradt. Fegyverei közül és néhány ép állapotban maradt meg, a videófelvételen jól látszik, ahogyan kiáll a hajó oldalán.

Korábban a USS Hornet roncsait is megtalálta Paul Allan alapítványa a Salamon-szigeteknél, a USS Lexingtont pedig Ausztrália északkeleti partjainál fedezték fel.