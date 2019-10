2020 elején kezdődhet meg az iPhone SE 2 gyártása

Újabb pletykák kezdtek el terjedni az iPhone SE 2 telefonról, amit 2020-ra jósolnak az informátorok. Az általában megbízható szivárogtatásokat közlő Min-Csi Kuo, a TF International Securities elemzője azt mondja, hogy a gyártás 2020 elején kezdődhet majd el.

Azt már eddig is lehetett tudni, hogy az SE 2 az iPhone 8 formáját kapja, és hogy A13 Bionic rendszercsip kerül bele, de most több részlet is kiderült. Egyrészt úgy tudni, hogy 3 GB RAM kerül bele, illetve 64 és 128 GB-os verzióban kerül majd a boltokba. Úgy tudni, nem lesz benne az erős nyomással előhívható funkciókat lehetővé tevő 3D Touch, és arról is szólnak a pletykák, hogy sokat javítottak az antenna dizájnján, mert az a korábbi modellekben gondot okozott, és előfordult, hogy eldobta a hívásokat.

A jól értesült Kuo azt is megszellőztette, hogy 399 dollár (118 ezer forint) körüli áron kerül majd a boltokba a telefon, ugyanakkor abban senki sem biztos, hogyan is fogják hívni. A tippek szerint lehet, hogy iPhone 8s vagy iPhone 9 néven jön majd ki, de elképzelhető, hogy nem gondolják túl, és maradnak az iPhone SE 2 névnél, aminek az elődje 2016 márciusában jött ki.