46 amerikai állam indított antitrösztvizsgálatot a Facebook ellen

Negyvenhat amerikai állam legfőbb ügyésze csatlakozott ahhoz a New York-i trösztellenes vizsgálathoz, amit azért indítanak, hogy alaposan megvizsgálják a Facebookot - írja a Washington Post.

Hasonló vizsgálat indult nemrég a Google ellen is, ott is több mint negyven legfőbb ügyész csatlakozott a vizsgálathoz. Az egész pedig még augusztus közepén kezdődött, amikor felmerült, hogy komoly aggályok vannak a két nagy techóriással, amik főleg adatbiztonsági és reklámpiaci kérdéseket érintenek. Ekkor merült fel az is, hogy esetleg a vizsgálatok végén feldarabolhatják ezeket az óriásira duzzadt vállalatokat.

„A Facebook veszélybe sodorhatta felhasználók adatait, csökkentette a felhasználók választási lehetőségeit, valamint megnövelte a hirdetési tarifáit" - mondta a New York-i főügyész, Letitia James arról, hogy leginkább miért kezdeményezték a mostani vizsgálatot.

Rövid időn belül ez a harmadik komoly vizsgálat, ami elindul a közösségi oldal ellen. Az Igazságügyi Minisztérium, valamint a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság is vizsgálja a céget. A Facebook azt már el is ismerte, hogy a kereskedelmi bizottság vizsgálja, mégpedig a korábbi felvásárlásaira kíváncsiak a leginkább. A legnagyobb problémát az Instagram, valamint a WhatsApp üzenetküldő felvásárlása okozhatja, mindkét szolgáltatás esetében arról van szó, hogy a Facebook viszonylag közvetlen konkurenseit vásárolta fel.