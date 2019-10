A komposztálható pizzás dobozoké lehet a jövő

Teljesen megváltoztathatja a pizzarendelésről alkotott képet a Pizza Hut, ami komposztálható pizzás dobozokkal kísérletezik. Egyelőre annyira gyerekcipőben jár a dolog, hogy még csak egy egységükben lehet környezetbarát, és mellesleg kör alakú dobozban rendelni a pizzát.

A Zume nevű startup fejlesztette a dobozt, ami megoldást jelenthet a pizzás dobozok újrahasznosításának kérdésére. A fő probléma ugye az, hogy hiába van papírból a doboz, nem gyűjthető szelektíven az ételmaradékok és az olajfoltok miatt.

A startup maga is megoldást keresett a problémára, de nem talált semmi értékelhető ötletet. "Azt mondtam, hogy ez azért különös. Aztán arra gondoltam, hogy mivel úgyis egy startup vagyunk, aminek senki sem mondhatja meg, hogy milyen termékeket gyártson, miért ne találhatnánk ki mi, hogy milyen is egy menő pizzás doboz" – mesélte Alex Garden, a Zume vezetője, hogyan is álltak elő a környezetbarát dobozzal.

Egyelőre csak teszt jelleggel működik a dolog, de ha beválik, és árban is megfelel, akkor új fejezet kezdődhet a pizzás dobozok életében azzal, hogy teljes mértékben komposztálhatóak lesznek.