Szoftverrel lehet eltéríteni a hivatlanul érkező drónokat

Lakossági drónok elleni hatékony védelmet mutatott be a Kaspersky. Különböző szervezetek, magánszemélyek vagy cégek egyszerűbben védhetik meg a magánterületüket a feléjük repkedő drónoktól, minthogy megdobálják kővel vagy lelövik légpuskával. A kiberbiztonságra szakosodott cégnek sikerült olyan megoldást találnia, hogy a drónok ne repülhessenek olyan helyre, ahol nem szívesen látják őket, és ehhez nem kell kárt tenni bennük- írják a közleményükben.

A lézeres szkenneléses és gépi tanulásos technológiáknak köszönhetően a szoftver kiszúrja azonosítja és visszatartja a hívatlan drónokat.

2018-ban a nemzetközi drónpiac értékét 14 milliárdra becsülték, ez a szám 2024-re 43 milliárd dollár lesz. Az előrejelzések szerint a növekedésben szerepet játszik az, hogy egyre több lesz a drónos kiszállítás, de bányászatnál, építkezéseknél is egyre gyakrabban tűnnek majd fel, és nem szabad elfelejteni, hogy továbbra is szórakoztatja az embereket, hogy drónt reptessenek. Néha illegálisan, vagy a szomszédok idegesítésére, vagy hogy olyan helyekre nézhessenek be, ahova egyébként nem tudnának.

Egy kutatás szerint az angolok mindőssze 31 százaléka áll pozitívan a drónokhoz, a többiek úgy gondolják, hogy túl sok a negatív felhasználási mód. Például a kémkedés, balesetek okozása, olyan stratégiai pontok szándékos fenyegetése mint az erőművek, vagy a repterek működésének megbénítása, amire egyébként nemrég Budapesten is volt példa, ahogyan arra is, hogy a környezetet szennyezték drónok segítségével.

Az Antidrone szoftver több parner által kiadott hardvermodul munkáját koordinálja, és képes megkülönböztetni a drónokat más repülő dolgoktól, azaz nem keveri össze a madarakkal. Az elsődleges érzékelőmodul videokamerák és lézer segítségével detektálja a drónokat. A lézer szkenneres helymeghatározás teljesen új ezen a területen. Mikor az égen egy mozgó tárgyat érzékel, akkor a koordinátái egy erre dedikált szerverre kerülnek, a kamera a mozgó tárgy felé fordul, és a mesterséges intelligencia megmondja, hogy egy drón képét látja-e.

Ha úgy látja, hogy egy drón van a felvételen, akkor olyan parancsot küld, ami blokkolja a drón és a vezérlője közti kommunikációt, ilyen esetekben pedig a drónok visszatérnek a felszállási helyükre, vagy oda, ahol elveszették a jelet a vezérlőegységgel, azaz nem tudnak a védett terület felé repülni, de az eszköz nem sérül meg.

A cég szerint ez nem csak a magánterületet védő cégeknek lehet nagy segítség, hanem a hobbi felhasználókat is védi, akik akár akaratukon kívül is beszélyes helyzetet idézhetnek elő. A szoftver harmadik féltől származó hardverekkel működik együtt, azaz már meglévő okos otthonos rendszerekhez vagy biztonsági kamerás rendszerekhez csatlakoztatható.