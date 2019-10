A bennszülöttek kedvéért lezárják Ausztrália szakrális szikláját

Elindult az utolsó turistacsoport, amely még megmászhatja Ausztrália egyik legismertebb természeti jelképét, a vöröslő Urulut – vagy az európai telepesek által adott néven, a terület kormányzója nyomán az Ayers-sziklát.

A 348 méter magas homokkő domb a kontinens közepén mindig is szakrális jelentőségű volt az őshonos pitjantjatjara és yankunytjatjara törzsek számára, a világ teremtésének központját jelképezve.

Ez és a környezetvédelmi érvek vezettek oda, hogy az Uluru-Kata Tjuta Nemzeti Park vezetése 2017-ben kezdeményezte a mászások korlátozását, ami péntektől teljes tiltást jelent. Eltávolítják a via ferratát is, azaz a mászás megkönnyítése érdekében felhelyezett vasláncokat is.

A turisták az utolsó napra elözönlötték a környező szálláshelyeket.

Az 1950-es évek óta több tucat halálos áldozata volt a hegynek. Bár csúszós a talaj, a sziklát nem nehéz megmászni, a halál többnyire a nagy, olykor akár 47 fokos hőségben elszenvedett folyadékveszteség miatt állt be. Legutóbb tavaly vesztette életét egy japán turista.