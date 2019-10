Hírszolgáltatási funkciót tesztel a Facebook

Tesztjelleggel néhány amerikai felhasználónál már elérhető a Facebook új szolgáltatása, a News. A kifejezetten a híreknek dedikált posztfolyam a főoldalról lesz elérhető. A közösségi oldal közleménye szerint a hírek ezentúl ebben a szekcióban lesznek elérhetőek. Az ígéretek szerint ezzel az emberek jobban tudják majd kontrollálni, hogy milyen történeteket látnak, és könnyebben eléjük kerülnek azok a hírek, amik érdeklik őket.

Az új hírfolyam fejlesztését a kiadók és 100 ezer amerikai Facebook felhasználó visszajelzéseit figyelembe véve végezték. Úgy tűnik algoritmus és emberi szerkesztők fogják majd eldönteni, milyen cikkek kerülnek majd az ember elé. Lesz egy nap sztorija szekció is, amiben újságírók emelik majd ki a legizgalmasabb országos híreket, miközben algoritmus is figyeli, hogy ki mire kattint, és mi érdekli, hogy olyan hírek kerüljenek elé, ami tényleg izgalmas lehet számára. Ki lehet jelölni, hogy milyen nagyobb témák érdeklik a felhasználókat, de arra is van lehetőség, hogy bizonyos hírszolgáltatókat vagy cikkeket elrejtsen.

Bár jelentős szerepet töltenek majd be az algoritmusok, ugyanakkor nem lehet a hírszolgáltatást teljesen automatizálni - áll a Facebook közleményében. Bár nem listázták, hogy kik lesznek az együttműködő partnereik, de az már kiderült, hogy a Wall Street Journal, Time, Washington Post, BuzzFeed, Bloomberg, Fox Business, Business Insider, NPR, a Post és az LA Times már megállapodott a Facebookkal. Az újságoknak amellett, hogy a közösségi oldal minden irányelvét be kell tartani, vállalni kell azt is, hogy harmadik fél ellenőrzi a cikkek hitelességét. A Recode szerint a megállapodás részeként a Facebook több millió dollárt fizet ezeknek az oldalaknak a tartalomért.

Arról egyelőre nem esett szó, hogy mikor várható, hogy Európában és azon belül Magyarországon is így lehessen híreket olvasni.