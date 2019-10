Kutyák nyithatnak új fejezetet a régészetben

3000 éves leletekre bukkantak régészek Horvátországban, ami önmagában is izgalmas hír lenne, de a régészek munkáját jól képzett régészkutyák segítették. Nem az ásásnál vetették be a kutyákat, hanem ők voltak azok, akik szó szerint kiszagolták a leleteket.

Fotó: Zlatko Bala / Department of Archaeology/University of Zadar

A szakértők szerint a speciálisan képzett kutyák jelenthetik az ásatások jövőjét, ugyanis a módszer sokkal kevésbé teszi tönkre a leletek környezetét.

Egy kutya orra nyilvánvalóan nem téved

- mondta Vedrana Glavas, a zadari egyetem kutatója, aki tanulmányában számolt be arról, milyen hatékony társai lehetnek a kutyák a régészeknek is. Glavas talált néhány sírhelyet Drvišica mellett, és arra gondolt, hogy talán többet is találhatna, ha lenne egy kis segítsége. Felhívta Andrea Pintart, aki arra képez ki kutyákat, hogy bűneseteknél szagolják ki a sírokat. Pintar belga malinois és németjuhász kutyákat vitt a helyszínre, és az egyik kutyának és trénerének megmutatta a sírhelyet, amit néhány éve ástak ki. A kutyák az oktatásuk alatt mindhárom feltárt sírhelyet megtalálták annak ellenére, hogy a maradványok és a leletek már rég nem voltak ott, ráadásul azóta a helyszín napsütésnek, szélnek és esőnek is ki volt téve. De valószínűleg a több ezer éves lehetek még így is elegendő szagot biztosítottak a kutyáknak, akik aztán hat további sírhelyet mutattak meg a régészeknek a környéken.

A kutyák minden esetben nagyon pontosak voltak, és azóta már Horvátország több helyén, sőt Németországban is bevetették őket.

Angela Perry, a Durham Egyetem kutatója nem vett részt a tanulmányban, ugyanakkor a Guardiannek azt nyilatkozta, hogy nagyon izgalmasnak tartja a módszert, hiszen a kutyákat olyan helyen is lehetne vetni, ahol a radar vagy más technológiák nem működnek, ráadásul sokkal pontosabban lehet megkezdeni az ásatásokat mint előtte.

"Izgalmas látni, hogy a kutyákat milyen változatos területeken lehet bevetni mint biotechnológiát" - mondta Perry, aki szerint ez teljesen új távlatokat nyithat a régészetben. A tanulmányt jegyző Glavas szerint sok kollégájának segíthet a módszer, főleg olyanoknak, akik települések temetkezési helyeit próbálják megtalálni.