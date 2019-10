Hőkamerás képen vette észre a melldaganatot a turista

A 41 éves Bal Gill gyanútlanul állt be az edinburghi Camera Obscura and World of Illusions nevű turistalátványosság (magyarul talán a Csodák Palotája a legjobb megfelelő) hőkamerája elé, ám az elkészült fotón egy gyanús foltot látott a mellkasán, írja a CNN.

Gill nem sokkal később elment orvoshoz, ahol a mellrák egyik korai stádiumát állapították meg nála. A nő még májusban látogatta meg a Camera Obscurát, azóta egy általa írt, a múzeum oldalán posztolt levélben azt jelentette be, hogy két műtéte már volt, és egyet még vár. Gill megköszönte a Camera Obscurának, ugyanis a hőkamera nélkül nem tudta volna, hogy beteg lehet.

A CNN által megkérdezett orvosok szerint Gill története ellenére a hőkamera nem egy megbízható módja a rák detektálásához, ezért használja az orvostudomány inkább a mammográfiát. A rákos daganatok ugyan hőt termelnek a vérellátásuk miatt, de a méretüket és helyzetüket ezek alapján nehéz megállapítani, radiológusok és az amerikai élelmiszer- és gyógyszerbiztonsági hatóság (FDA) is felhívják arra a figyelmet, hogy Gill esete a mázlin múlt, a mammográfia az ajánlott a diagnózishoz – főleg most októberben, a mellrák elleni küzdelem hónapjában.