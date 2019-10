A Facebook feltalálta a videós arcfelismerés ellenszerét

A Facebook mesterséges intelligencia (MI) kutatására szakosodott részlege fejlesztett egy gépi tanulásos rendszert, amely képes megváltoztatni a videóban szereplő emberek arcát, hogy ellehetetlenítse az arcfelismerő rendszerek általi azonosításukat. Hasonló megoldást mások is mutattak már be fotókhoz, de ez az első, amely mozgóképpel, sőt akár élőben is működik – írja a VentureBeat.

A rendszer működésének lényege, hogy a videó szereplőjének arcát olyan mértékben módosítja, hogy szabad szemmel továbbra is emberi arcnak – akár még felismerhetőnek is – tűnjön, de a jelenlegi legjobb gépi arcfelismerő rendszerek se tudják azonosítani, majd ezt a módosított arcot húzza rá a videóra. Az eredményről egy bemutató videó is megnézhető ide kattintva.

Fotó: Youtube

Az arcfelismerő funkciói miatt maga is sok kritikát kapó Facebook egyelőre nem tervezi egyik termékébe se beépíteni az új megoldást. A cég egyébként szeptemberben tette alapértelmezetté az arcfelismerést, és múlt héten már indult is ellene egy 35 millió dolláros per Illinois államban, mert a vád szerint visszaélt az arcfelismerési adatokkal.

Az arcfelismeréssel kapcsolatos egyik kritika, hogy nem elég pontos, és különösen a nők és a kisebbségek esetében lehet magas a hibaszázaléka, így diszkriminációhoz vezethet. A másik fő kifogás a magánszféra megsértése, és ebben a kritikusok általában a Kínában már javában épülő digitális megfigyelő állam intő példájára mutogatnak. A harmadik problémát az adatvédelmi aggályok jelentik, és erre is jó példa Kína, amely több millió megfigyelt ujgur kisebbséghez tartozó személy adatait felejtette őrizetlenül a neten. Ehhez hasonló botrány júniusban az Egyesült Államokban is történt, amikor 100 ezer emberről az amerikai reptereken és határátkelőkön készült hatósági felvételek kerültek hekkerekhez.

Az Egyesült Államokban már három nagyvárosban: a kaliforniai San Franciscóban és Oaklandben, illetve a massachusettsi Sommerville-ben is betiltották az arcfelismerő technológiák használatát közterületeken, mert az gyakran pontatlan, ezért könnyen vezethet visszaélésekhez, és adatvédelmi aggályokat is felvet. A Facebook vezető MI-kutatója korábban üdvözölte az ilyen döntéseket. Yann LeCun akkor azt mondta, magát az arcfelismerést a Facebooknál amúgy se nagyon kutatják már, mert szerinte ez technológiailag egy megoldott probléma.