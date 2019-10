Megjött a zajszűrős AirPods Pro

Az Apple bejelentette a régóta pletykált új vezeték nélküli fülhallgatóját, a zajszűrős AirPods Prót. A bejelentésre ezúttal nem szerveztek nagy eseményt, egy egyszerű közleményben tudták le. Másnap, október 30-tól már kapható is lesz, és már mától elő lehet rendelni – írja a Verge.

Az új fülhallgatóba mikrofonokat épített az Apple, amelyek érzékelik a külső zajt, hogy teljesen kiszűrhessék azt a fülbe jutó hangfolyamból. A megoldás hasonló a cég által néhány éve felvásárolt Beats Solo Pro fejhallgatója alkalmaz, csak a jóval kisebb AirPodshoz igazítva.

Az Apple szerint a fülhallgató másodpercenként 200 alkalommal finomhangolja a zajszűrés pontosságát. Lesz rajta egy transzparens mód is, amellyel anélkül is bele lehet hallgatni a külvilág zajába, hogy a viselője kivenné a füléből a dugókat. A hangzást az úgynevezett Adaptive EQ igazítja majd mindenki egyedi fülalakjához.

A sima AirPodshoz képest az is újdonság, hogy rugalmas szilikonnal látják el a dugókat, hogy biztonságosabban és kényelmesebben rögzüljenek, és három méretben is mellékelik a szilikonsapkát, hogy mindenféle fülmérethez passzoljon. Abban azonban hasonlít az elődhöz, hogy szintén lehet vezeték nélkül tölteni, és támogatja a Siri hangvezérlésű asszisztens kéz nélküli használatát is. Az aksi 4,5 óra folyamatos lejátszást fog bírni, de a tokba épített aksival ez nagyjából 24 órára feltornászható. A fülhallgató víz- és izzadságálló is lesz.

A továbbra is kizárólag fehérben kapható AirPods Pro ára 249 dollár (74 ezer forint).