Frissítse az iPhone 5-jét MOST, különben akár ki is dobhatja

Itt az Indexen is számtalanszor leírtuk már, hogy milyen fontos rendszeresen frissíteni a programokat és pláne az operációs rendszereket a készülékeinken, mert az elavult szoftver a hekkertámadások és adatlopások melegágya. Most azonban az elméleti veszélynél jóval kézzel foghatóbb oka van a frissítésre azoknak, akik iPhone 5-öt használnak: ha nem frissítenek november 3-ig, nem fogják tudni használni a telefonjukat – írja a Lifehacker.

Ahogy az Apple hivatalos tájékoztatójában is olvasható, a szóban forgó frissítésre azért van szükség, mert áprilisban át kellett állítani a hely- és időmeghatározáshoz használt GPS rendszerek időszámítását, így ahhoz, hogy a régebbi készülékek továbbra is pontos GPS-adatokat kaphassanak, illetve hogy az ezekre épülő szolgáltatásokat továbbra is használni tudják, frissíteni kell őket.

Ha ez a frissítés nem történik meg magyar idő szerint november 3. 13 óráig, akkor az érintett iPhone-ok nem fogják tudni tovább használni az olyan alapvető szolgáltatásokat, mint az App Store alkalmazásbolt, az iCloud felhőtárhely, az emailkliens vagy a böngésző.

A határidőig még könnyű frissíteni, csak ki kell választani a szokott útvonalon a megfelelő menüpontot: Beállítások > Általános > Szoftverfrissítés. Az iOS 10.3.4-es verziójára kell frissíteni, ha ez még nem történt meg. A határidő után se lesz minden elveszve, de már csak egy Mac számítógéppel összekötve lehet majd frissíteni a telefont, és amíg ez nem történik meg, a fenti szolgáltatások nem lesznek elérhetők.