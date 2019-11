Csokis kekszet fognak sütni a Nemzetközi Űrállomáson

Hétfőn újabb ellátmány érkezik a Nemzetközi Űrállomásra, ám ez a szokásos elemeken túl több izgalmas csomagot is tartalmaz. Kétségtelenül a legérdekesebb, hogy

érkezik egy űrsütő, hogy az űrhajósok csokis kekszet tudjanak sütni.

Mindez szigorúan a tudomány érdekében, ugyanis arra kíváncsiak a kutatók, hogyan hat a gravitáció hiánya és a magas hőmérséklet a csokis kekszek alakjára. Annyi könnyebbségük van a kutatóknak, hogy nem nekik kell összegyúrni a tésztát, azt a Hilton szolgáltatta, akik eléggé lelkesek voltak, hogy részt vehettek ebben a programban. A kísérlet talán azt is megválaszolhatja, hogy le kell-e mondani a süteményekről, ha egyszer addig jut a tudomány, hogy választható alternatíva lesz, hogy az űrben folytassa valaki az életét.

A Cygnus teherhordó a kekszen kívül más izgalmas rakományt is visz, például sportautó-alkatrészeket, ugyanis a Lamborghini felküldte a sportautóikban használt szénszálak mintáit, hogy megnézzék, hogyan hat rájuk az űr.

Korábban betont is küldtek a világűrbe, és kiderült, hogy elképzelhető a betonozás súlytalanságban is. Arra még várni kell, hogy kiderüljön, a kekszsütés is megvalósítható-e.