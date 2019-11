Megváltozik a Facebook logója

Egy új, a cégbirodalom különböző leányvállalatait egyesítő brandlogót mutatott be hétfőn a Facebook.

Az új logóról annyit kell tudni, hogy egy animált gif, ami folyamatosan változtatja a színét, és mindegyik szín egy szolgáltatásának (WhatsApp, Instagram) felel meg.

Még augusztusban jelentette be a Facebook, hogy átnevezik az Instagramot és a WhatsAppot is, pontosabban a nevük mögé kerül az a kifejezés, hogy "from Facebook", azaz a Facebooktól. A hétfői bejelentés szerint ez a megkülönböztetés meg fog jelenni minden termékükben, a Messengerben, az Oculusban, a Portalban, és mindenhol az új logóval.