Sokkal egyszerűbb lesz ellenőrizni a forrásokat a Wikipédián

Sokkal egyszerűbb lesz ellenőrizni a megjelölt forrásokat a Wikipédián, ha megvalósul az Internet Archive elképzelése. Eszerint a Wikipédián megjelenő hivatkozásokra kattintva az adott könyv digitalizált oldalai nyílnának meg.

Persze eddig is meg lehetett ezt csinálni, és vagy az interneten kitúrni a hivatkozást, vagy fizikai formátumban elővenni és fellapozni a hivatkozott könyvet, de most ez a kör sokkal egyszerűbb és gyorsabb lehet. Arról nem is beszélve, hogy sokszor egyáltalán nem vagy csak nehezen érhetőek el a hivatkozott könyvek.

Az alapötlet nagyon jó, de még rengeteg idő kell ahhoz, hogy ez élesben is megvalósulhasson. Másrészt ehhez szükség van arra is, hogy a Wikipédia-oldalak szerkesztői nagyon pontosan hivatkozzanak, beleértve azt is, hogy ne csak a könyv címét és szerzőjét jelöljék meg, hanem azt is, hogy egészen pontosan hányadik oldalon van az idézett szövegrész, és a könyv melyik kiadásáról van szó.

A Wired adatai szerint 3,8 millió könyvet digitalizált már az Internet Archive, ez a szám naponta 10 ezerrel növekszik, és a tervek szerint hamarosan elérik a 4 milliót. Emellett azt is tervezik, hogy a hiányzó linkes hivatkozásokat a Internet Archive algoritmusa felkutatja a Wikipédia oldalain, és kiegészíti. Ez a program egyébként már el is indult, eddig legalább 6 millió hiányos linket egészítettek így ki.