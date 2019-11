Légszennyezés miatt korlátozzák az autóforgalmat Delhiben

Továbbra is kritrikus a helyzet Delhiben a hatalmas szmog miatt. Ahogyan arról mi is beszámoltunk, már eddig is több rendkívüli intézkedést hoztak, egyelőre azonban nem lett sokkal jobb a helyzet.

A város iskolái keddig maradtak volna zárva, most a BBC értesülései szerint ezt egészen péntekig hosszabbítják majd meg. Korábban már leállították az építkezéseket, és arra kérték az embereket, hogy ne menjenek a szabadba, valamint tartózkodjanak a fizikai aktivitásoktól.

November 4-től előre láthatóan november 15-ig egyik nap csak a páros, másik nap pedig csak a páratlan rendszámú autók közlekedhetnek, ettől azt várják, hogy több száz vagy ezres nagyságrendben csökkenhet az autók száma Delhiben. Akik megszegik a szabályozást, azok 4000 rupia (kb 16 ezer forint) büntetést kaphatnak. A szabályozás alól csak a mentőjárművek, a taxik, és a két kerekű járművek kapnak felmérést, illetve azok az autók, amikben nők utaznak, a kórházba tartanak, vagy a mozgássérültek autói.

A város vezetése szerint felkészültek arra, hogy ez extra terhelést jelent majd a tömegközlekedésre, ezért több buszt állítanak be, és gyakrabban jár a metró is. A szakemberek szerint ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy ez tényleg annyit segít majd a légszennyezettség csökkentésében, ahogyan azt remélik, ugyanis az autók légszennyezése csak az egyik tényező abban a folyamatban, ami miatt "gázkamra" lett Delhiből. A szakértők szerint a szmog okozója inkább az, hogy a környék mezőgazdasági területein ilyenkor égetik a tarlót. Ezt pedig tetézte, hogy a múlt héten volt a Diwali, a hindu fesztivál, rengeteg tűzijátékkal.