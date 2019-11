Egyre többen utasítják el Amerikában az oltásokat a vallásukra hivatkozva

Meglepő mértékben növekszik az Egyesült Államokban azoknak az eseteknek a száma, amikor a szülők vallási okokra hivatkozva tiltották meg, hogy gyerekük védőoltást kapjon.

45 államban találtak vallási kiskaput az oltásellenesek. Egy hétfőn kiadott tanulmány szerint 2011 óta folyamatosan növekszik az ilyen esetek száma, 2017 óta pedig szignifikánsan többet regisztráltak. Vermont államban például 640 százalékkal emelkedett azoknak a gyerekeknek a száma, akik oltatlanul mehettek az óvodákba, mert vallási alapon mentességet élveztek, azaz míg évekkel ezelőtt minden századik gyerek volt oltatlan a közösségben, ez mára minden 25. gyereket jelenti.

Mindeközben mindegyik nagy világvallás támogatja a védőoltásokat. A buddhista szerzetesek már ezer évvel ezelőtt alkalmaztak kezdetleges védőoltásokat, egy rabbi a 18. században írt arról, hogy az immunizáció a vallás iránti elköteleződés megnyilvánulása, a Vatikán pedig többször is állást foglalt az ügyben, és mindannyiszor az oltások mellett érvelt.

A vallásos indok már csak azért is izgalmas, mert eközben rohamosan csökken azoknak a száma, akik vallásosnak vallják magukat. Az is érdekes adalék, hogy abban a 17 államban, ahol személyes meggyőződésre is lehet hivatkozni, ott sokkal kevesebben jelölik be a vallási okot. Mindebből vagy az következik, hogy egyre többen választják a világvallások helyett a kisebb egyházakat, vagy hogy egyre többen bújnak a vallásosság mögé, mert hisznek az oltásellenességben – igaz amennyi valóságalapja van az oltásellenesek kedvenc mantráinak, akár vallásként is lehet rá tekinteni.

A kutatók szerint egyre sürgetőbb lenne az oltáspártiaknak segíteni azokon, akik valamilyen hamis meggyőződés miatt azt hiszik, azzal tesznek a legjobbat a gyereküknek, ha nem adatják be a kötelező oltásokat. A szakemberek szerint alapvető változtatásokra van szükség, és inkább segíteni kell azoknak, akik elbizonytalanodnak, a támadás ugyanis visszaüthet, és még tovább mélyülhet a bizalmatlanság a gyógyszergyártók irányába.