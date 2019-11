Bemutatta első saját telefonját a TikTok

Már eddig is voltak arra vonatkozóan találgatások, hogy a TikTok beszáll a telefonbizniszbe, most azonban tényleg itt van az első saját telefonjuk: a Smartisan Jianguo Pro 3.

Ennél azért jóval egyszerűbb nevet is kitalálhatott volna a TikTok tulajdonosa, a kínai ByteDance, akik korábban direkt ebből a célból vásárolták meg a Smartisan nevű telefongyártót, de mostanában kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy telefonneveken gondolkodjanak, hiszen az Egyesült Államok pont most indította el ellenük a nemzetbiztonsági vizsgálatát.

A telefon egyébként a specifikációk alapján elég ígéretesnek tűnik, ugyanis 6,39 hüvelykes kijelzővel érkezett, Snapdragon 855 processzor került bele, 8 GB RAM fut benne, és 4 hátsó kamerával lehet TikTok-videókat készíteni. Az ígéretek szerint nagyon gyorsan és gördülékenyen fut majd rajta a TikTok, és olyan 120 ezer forint körül lesz az ára.

A TikTok egyre népszerűbb a fiatalok körében, emiatt már Mark Zuckerberg is aggodalmát fejezte ki. Miközben a tinik imádják, nemrég terrorista propaganda terjedt rajta, Indiában pornóbotrány után tiltották be, és az adatvédelemmel is meggyűlt a bajuk.