Újabb szakrális hegyet zárhatnak le Ausztráliában

A vöröslő Uluru, más néven Ayers-szikla után a bennszülöttek által Wollumbinnak nevezett Mount Warningot is lezárhatják a turisták elől, ugyanis szakrális jelentőségű az asztrál őslakosok két százalékát alkotó bundjalungok számára.

Ez egyenértékű azzal, mintha valaki felmászna a Vatikán vagy egy muszlim mecset tetejére – nyilatkozta a CNN Travelnek a bundjalungok képviselője.

A turisztikai adatok szerint a Wollumbint évente 100 000 ember mássza meg, és noha az ausztrál nemzeti parkokat felügyelő Bundjalung and Parks Australia külön kérte a hegyre látogatókat, hogy tartsák tiszteletben az őslakosok kérését, inkább tegyenek le a mászásról, a figyelmeztetést sokan figyelmen kívül hagyják. Ők pedig szemetelnek és pusztítják a Wollumbint. Emellett nem is igazán könnyű terep, sőt: 2017-ben 15 turistát kellett kimenteni helikopterrel onnan. A Mount Beerwah esetében is felmerült a lezárás, ám a queenslandi parlament őslakos képviselője, Leeanne Enoch szerint jelenleg nincsenek tervek arra vonatkozóan, hogy lezárnák a túrázók elől.