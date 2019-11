Műanyagtilalommal védenék a Nagy-korallzátonyt Ausztráliában

Száműznék az egyszer használatos műanyagokat az Ausztrália északkeleti részén található Queensland államból, hogy ezzel is segítsék az állam partjaitól nem messze fekvő Nagy-korallzátony és a környező területek élővilágának regenerálódását és megóvását – írja az MTI.

Az ausztrál környezetügyi és Nagy-Korallzátonyért felelős miniszter, Leeanne Enoch csütörtökön ismertette a Plastic Pollution Reduction Plan névre hallgató javaslatot, melynek értelmében már 2020-ban betilthatják mások mellett a műanyag szívószálakat, evőeszközöket és tányérokat az államban. Enoch szerint egyébként a terv kiterjedését és felépítését tekintve is egyedülállónak számít az országban.

A Nagy-korallzátony térségében élő állatok, a koralloktól kezdve a szivacsállatokon át a tengeriuborkákig, a tengerfenékről táplálkoznak, és természetesen halakat is fogyasztanak. Amikor megvizsgáljuk ezeket az élőlényeket, műanyagot találunk a szervezetükben

– mondta a queenslandi James Cook Egyetem munkatársa, Lynne Van Herwerden, aki szerint az ultraibolya-sugárzás hatására az ausztráliai vizekbe kerülő műanyagok gyors ütemben lebomlanak mikroműanyagokká.

Mivel az eldobható műanyagok nagy mennyiségben kerülnek a nyílt vizekbe, ez komoly veszélyforrás, főleg mert Van Herwerden szerint tanulmányok bizonyítják, hogy a mikroműanyagok az emberek emésztőrendszerébe is bekerülnek.

A műanyag zacskók és flakonok persze egyébként is komoly fenyegetést jelentenek a nagyobb testű tengeri élőlényekre, mikroműanyagként azonban a Nagy-korallzátony ökoszisztémáját veszélyeztetik. A szakember megjegyezte, hogy bár folytatódik a természetben már most jelen lévő műanyaghulladékok lebomlása mikroműanyaggá, a legjobb dolog, amit az emberiség tehet, hogy nem szennyezi tovább a környezetét. Enoch szerint az egyszer használatos műanyagok betiltásán túl a terv segítené a műanyagok újrahasznosítására irányuló erőfeszítéseket is.

A Nagy-korallzátony helyzete egyébként elég siralmas: augusztus végén az ausztrál nemzeti parkot kezelő hatóság, a Great Barrier Reef Marine Park Authority (GBMRPA) rosszról nagyon rosszra rontotta, vagyis a legalacsonyabb szintre minősítette le a Nagy-korallzátony kilátásait.

Borítókép: Az ausztráliai Nagy-korallzátony Vlassoff Cay nevű területének egyik, pusztulása miatt kifehéredett agancskorall-telepe. Fotó: MTI/AAP/WWF