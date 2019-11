Pókok és hangyák inspirálták a fémet, ami nem süllyed el

Egészen egyedi technológiával álltak elő friss kutatásukban a Rochesteri Egyetem kutatói, akiknek egy lézeres technológiával sikerült olyan fémstruktúrát alkotniuk, ami huzamosabb idő után, sőt sérülten sem süllyed el a vízben – írja a Phys.org.

Az ACS Applied Materials and Interfaces nevű szaklapban publikált tanulmányból kiderül, hogy a kutatók úgynevezett femtomásodperces lézerekkel véstek apró mintákat a felhasznált fémek felszínébe, amik így apró levegőbuborékokat tudtak tárolni. Így a felszínük szuperhidrofóbbá, vagyis teljes mértékben víztaszítóvá vált, azonban ha huzamosabb ideig tartották őket víz alatt, elkezdték elveszíteni ezt a tulajdonságukat.

Itt jöttek képbe a tűzhangyák és a búvárpókok, amik hosszabb időn át képesek túlélni mind a vízben, mind annak felszínén úgy, hogy a felszínről visznek magukkal levegőt. A hangyák egymással összekapaszkodva képeznek zárt területet, a búvárpókok pedig a hálójukban viszik magukkal a levegőt. A kutatást vezető Chunlei Guo elmondta, hogy ez egy elég érdekes felfedezés volt, és ennek hatására hozták létre a korábbinál jóval ellenállóbb fémstruktúrát.

Ehhez két alumíniumlemez felszínébe véstek mintákat, majd a kezelt felületekkel befelé egymásra helyezték őket úgy, hogy a lemezek éppen megfelelő távolságra legyenek egymástól ahhoz, hogy foglyul ejtsék, és benn is tartsák a levegőt. Így egy olyan struktúra jött létre, ami akár két hónapot is eltölthet a vízben anélkül, hogy elvesztené a szuperhidrofób tulajdonságait, sőt, még akkor is felmegy a víz felszínére, ha lyukat ütnek rajta.

Guo szerint a technológiát elméletben bármilyen anyagon lehet alkalmazni, az erősebb lézereknek köszönhetően pedig a vésés folyamatát is fel tudták gyorsítani az eredetihez képest. Erre szükség is van, ugyanis a technológiát egy sor területen lehetnek alkalmazni – elég csak például egy olyan hajóra gondolni, ami akkor is a felszínen marad, ha lyukat ütnek a testén.