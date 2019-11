Megállapodtak a magyar kutatók az Elsevierrel

Hosszú és nehéz tárgyalási folyamat végén az MTA vezetésével sikerült megállapodnia a magyar delegációnak az Elsevier tudományos kiadóval, így a magyar kutatói közösség több hónapos kihagyás után ismét hozzáférhet az általuk megjelentetett szaklapok cikkeihez – olvasható az MTA honlapján.

A tárgyalási folyamat megmutatta, hogy még egy olyan kis ország is, mint Magyarország, képes elérni ambiciózus céljait, ha minden érdekelt fél együtt lép fel a közös cél érdekében. Büszkék vagyunk rá, hogy a Magyar Tudományos Akadémia a nyílt hozzáférést támogató mozgalom élére állt, és hálásak vagyunk az egész kutatóközösség együttműködéséért

– mondta Török Ádám, az akadémia főtitkára, aki a magyar tárgyalóbizottságot is vezette.

A most megkötött szerződés elősegíti a nyílt hozzáférésű tudományra való költségsemleges átállást is azáltal, hogy a tagintézményekhez köthető szerzők minden további publikációs díj nélkül jelentethetnek meg nyílt hozzáférésű cikkeket a megállapodásban szereplő folyóiratokban. A ScienceDirect-megállapodással párhuzamosan megkötött, a Scopus és a SciVal adatbázisokhoz való hozzáférési szerződés a magyar tudományos teljesítmény mérését, értékelését, valamint a más kutatóintézetekkel való összehasonlítás lehetőségét nyújtja, és az élvonalbeli kutatási irányok meghatározásában is segítséget nyújt.

A tárgyalások előkészítését, a stratégia- és taktikaalkotást, valamint a diplomáciai feladatokat Török Ádám és kollégái végezték el, munkájukat pedig az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) szakértői és különböző szervezetek – egyetemek, állami intézmények – képviselői támogatták, többek közt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről.

Török elmondta, hogy a tárgyalások szüneteltetése átmenetileg problémát jelentett a magyar tudományos közösségnek, ebben is teljes volt a folyamatban részt vevő szereplők egyetértése, a végén pedig tisztességes megállapodás született, mindkét félnek elfogadható kompromisszummal. Szerinte a magyar delegáció tagjainak együttműködése példaértékű volt, ezt a konzorciumot sikeresen vezette az Akadémia, az Elsevier pedig kiváló tárgyalópartnernek bizonyult, nagyon szakszerű tárgyalási magatartással.

Az open access (OA, szabad hozzáférés) körüli küzdelmekről mi is többször írtunk már. A csatározás nagyjából a piacot uraló nemzetközi nagy folyóirat-kiadók és a tudomány összes többi szereplője között zajlik, és odáig jutott, hogy mára a világ legjelentősebb egyetemei közül is többen lemondták az előfizetéseket – nemrég így tett az ELTE TTK is. Ennek részben valós anyagi okai vannak, részben pedig nyomásgyakorlás kíván lenni a kiadók felé.