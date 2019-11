Agyi implantátumok segíthetnek a drogokról való leszokásban

Fordulópontot jelenthet a drogokról való leszokásban egy nemrég indult amerikai kísérleti projekt, melyben a függőséggel küzdő páciensek agyába olyan implantátumot ültetnek, ami mélyagyi stimulációval segít csökkenteni az elvonási tüneteket – írja a BBC.

Fotó: WVU MEDICINE HOSPITAL

A kezelés során az orvosok egy lyukat fúrnak a koponyába, amin keresztül egy apró elektródát ültetnek be az agy azon részére, ami az önkontrollért és a különféle addikciókért felel. Ezt követően egy elemet helyeznek be a kulcscsont alá, így

már távolról is tudják vizsgálni a páciens agyműködését, és stimulálni is tudják az agyat.

Ezt az úgynevezett mélyagyi stimulációt eddig is alkalmazták már különféle mozgászavarok tüneti kezelésére, de drogfüggőknél most vetik be először a technológiát. A kísérleti projektet vezető Ali Rezai úgy írta le az implantátumot, mint az agy pacemakere, de azt azért hozzátette, hogy egyelőre csak olyanoknál fogják bevetni, akiknél korábban minden más kezelés kudarcot vallott.

A beavatkozást egy emberen már végre is hajtották: a 33 éves Gerold Buckhalter, aki több mint egy évtizede küzd már a drogfüggőséggel, november elsején feküdt kés alá. Rajta kívül jelen állás szerint még három önként jelentkező fogja megkapni az implantátumot.