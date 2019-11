Zéró gravitációban tesztelik a jövő lehetséges üzemanyagát

Első ránézésre nem tűnik túl költséghatékony kísérletnek egy rakéta fellövése csak azért, hogy hat percig zéró gravitációban lehessen tanulmányozni egy adag fémpor égését. Az Európai Űrügynökség (ESA) projektjének persze nagyon is van értelme, könnyen lehet ugyanis, hogy az elektromos autók helyett a fémpor jelentheti majd a közlekedés jövőjét – olvasható az ESA honlapján.

A kutatók azért vágtak bele a kísérletbe, hogy megértsék az égés egy speciális fajtáját, ahol a tüzelőanyag egyes részei kizárólag az őket körülvevő részek által generált hő miatt kapnak lángra. Példákkal szemléltetve ilyenek

az erdőtüzek, ahol az egyes fák csak akkor kapnak lángra, mikor az őket körülvevő többi fából jövő hő miatt elérik az égéshez szükséges hőmérsékletet,

vagy éppen a csillagszóró égése.

A mostani kísérlet szempontjából ez utóbbi az érdekesebb, mert a csillagszóróhoz hasonlóan itt is a fémpor kerül a középpontba. Antonio Verga, az ESA kutatója szerint a jelenleg a gázolajat kiváltani hivatott elektromos autók fejlődése hiába ugrásszerű, a hatékonyságuk még mindig messze elmarad a hagyományos üzemanyagokkal működő autókétól, így érdemes más alternatívákat is megvizsgálni. A fémpor lehet az egyik ilyen, ehhez azonban meg kell állapítani, hogy pontosan mekkora porszemcsékre van szükség, illetve a szükséges oxigén mennyiségét is.

A mostani kísérletben a fémport súlytalanságban fogják meggyújtani, így minden egyes szemcse elkülönül majd egymástól. Az eredmények kielemzésével aztán a kutatók megpróbálnak majd különféle modelleket felállítani a speciális égésre, hogy megtalálják az ideális kondíciókat, amiket később akár gravitációban is elő lehet idézni – Verga szerint akár egy autó motorjában is.

A kutató elmondta, hogy a fém égése főleg azért jó, mert nem bocsát ki szén-dioxidot, kizárólag rozsdát termel, amit aztán ráadásul újra fel is lehet használni. A kísérlet során amúgy egy Texus-56 rakétát fognak majd fellőni, amit a montreali McGill University és az Airbus szakemberei raktak össze.